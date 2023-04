La comprometida anécdota de Niña Pastori con los Grammy en ‘El Hormiguero’: “Ha sido muy feo contarlo”

Este viernes 28 de abril sale a la venta ‘Camino’, el nuevo disco de Niña Pastori, y solo un par de horas antes de su lanzamiento la artista andaluza acudió a El Hormiguero para presentarlo, e incluso presentó un tema inédito, del que se vio un fragmento del videoclip.

“La ilusión que me hace estar en tu programa”, decía la cantante, explicando que es un formato que ve con su familia. “Estrenar aquí contigo me va a dar mucha suerte”, decía Pastori, algo que en lo que Pablo Motos le daba la razón. Al querer saber la razón del título, Niña Pastori explicó que camino es una palabra muy bonita, y que incluso ha conocido a mujeres llamadas Camino y le parece un nombre muy especial. “Estamos siempre con las metas, pero la vida da muchas vueltas y es más importante saborear y disfrutar el camino que te lleva a lo que estás haciendo. Cada año que va pasando me siento más orgullosa de mi camino, y es un homenaje un poco a mí misma, a mi trayecto”, contaba la que fuese concursante de MasterChef Celebrity.

Pablo Motos entonces puso sobre la mesa el palmarés de premios de la invitada, que incluye cuatro Grammy Latinos, pero haciendo hincapié que no acudió a la gala la primera vez que estuvo nominada y en la que resultó ganadora. “El tema fue horroroso”, resumía Pastori. Contó que en aquella época tenía una representante que le dijo que ese tipo de premios se dan más a guitarristas, y como estaba nominado “Vicente Amigo o Paco de Lucía”, prefirió no ir, en parte, porque su primera hija tenía solo cinco meses y no quería separarse de ella. Ella pidió consejo a su padre, y le recomendó que fuese. “Y me dijo si no te lo dan aplaude al que se lo den. Pero no fui. Una fan fue la que nos llamó, a las tres de la mañana, enhorabuena, que habéis ganado… Ha sido muy feo contarlo, no tenía que haberlo contado”, se ruborizaba la invitada.

A pesar de ello, reconoció haberse sentido muy querida y respetada por la academia, porque le dan su sitio al flamenco, y animó a que haya más discos de flamenco que se presenten a estos premios. Tras ver un avance de su nuevo disco, Niña Pastori recordó cómo fue la primera vez que cantó, cuando tenía ocho años. Ella estaba enamorada de una bicicleta, que costaba 15.000 pesetas, y vio un anuncio de un concurso de villancicos por bulerías cuyo premio eran 25.000. Ella le dijo a su madre, que cantaba, que se quería presentar, y una amiga propuso que fuese a una academia con un guitarrista a hacer una prueba. “Mi madre terminó llorando, Concha llorando, me presenté al concurso y gané el primer premio”, explicó.

Sobre su familia, Niña Pastori contó cómo su hija Pastora está empezando a tocar el piano, y que si bien al principio no le gustaba, porque las clases le aburrían, encontró una forma para que le resultase atractivo. “Un músico cubano que viene con nosotros nos dijo pon un piano en el salón e irá jugueteando y ya verás… Jugueteando ellos saca cosas, y solo con oído. Y es verdad que en las clases que si no tienes un profesor con mucha gracia que te anime… Es muy duro”.

Niña Pastori, además, admitió que no le gusta escuchar sus propias canciones en la radio, porque “yo todo lo veo mal, qué feo me suena la voz, siempre veo errores y sufro, y al que le guste que lo compre”. Finalmente, acabó cantando su tema ‘Pon que dale’ con Motos a la guitarra.

