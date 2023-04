Ana Locking y Supremme Deluxe: "Cuesta juzgar a drags que conoces, pero hay que ser justas con las demás"

Fue en diciembre de 2020 cuando Atresmedia anunció que adaptaría a España el formato Drag Race, que hasta entonces solo contaba con versiones en Tailandia, Reino Unido, Canadá y Holanda. En mayo de 2021 se estrenaba su primera edición, y este domingo, dos años después, el concurso para buscar a la próxima drag superstar presenta su tercera temporada. Como siempre, se verá a partir de las 20:00 horas en una emisión en directo en ATRESplayer Premium, y Supremme Deluxe repetirá como presentadora, con Javier Calvo, Javier Ambrossi y Ana Locking como panel fijo de jueces.

Desde el grupo audiovisual prometen muchas novedades en Drag Race España 3, pero no quieren soltar prenda de cuáles, para que así el público se sorprenda. Hablan de cambios en la mecánica, y resumen la experiencia en “sorpresa y evolución”. BLUPER ha tenido ocasión de hablar con Supremme Deluxe y Anna Locking sobre todo lo que han vivido en la competición, y también, lo que está por llegar.

¿Qué expectativas teníais el primer año? ¿Creíais que habría una tercera temporada y un All Stars?

SUPREMME DELUXE: Era algo totalmente de incertidumbre total, de no saber nada. En el plató no tenemos ni monitores de referencia, y ni siquiera sabía cómo estaba saliendo en cámara, muchas cosas que no podías controlar. Había incertidumbre en todos los aspectos, como se editará cómo se verá el color, cómo lo va a recibir la gente. Cuando lo hicimos la sensación era buena, creíamos que nos había quedado muy bonito y muy digno y teníamos ganas de enseñarlo, pero también sabíamos que el fandom es muy exigente.

[‘Drag Race España’ confirma como participante a Clover Bish, la segunda mujer cis de la historia del formato]

ANA LOCKING: Yo siempre he sido yo ya era muy fan del programa. Cuando me enteré que se iba a hacer algo en España decía ¡por Dios que me lleven un reto de costura, con quién tengo que hablar para salir en un reto! Jamás me podía imaginar que el destino me iba a poner un asiento de jueza fija en este programa. Había tenido experiencia en televisión como diseñadora de moda, me entrevistaban por mi trabajo a lo largo de estos 20 años, pero fui virgen en lo televisivo. Llegué allí y me dejé llevar por la emoción, que sigo haciéndolo, pero dije, yo he venido aquí a disfrutar de este programa. El destino me lo ha puesto en el camino para de verdad vivir esto en primera línea, que es un privilegio y voy a disfrutarlo como si fuera una enana. Ni pensé en el público, yo me dejaba llevar para disfrutar de aquella maravilla. Y sigo pensando que somos unas privilegiadas por poder estar ahí, y vamos ya por la tercera temporada.

¿Sentís que Drag Race España ha abierto camino en televisión, a pesar de hacerse en una plataforma de pago? Otros programas han dedicado su prime time al drag, o incluso La 1 emite ya la gala drag de Canarias.

SUPREMME: En el momento en el momento que se hace ya abre camino, porque tienes dos opciones: hacerlo o no hacerlo. Se hace de pago, pero se hace, y eso ya marca una diferencia con el antes de no haber absolutamente nada. Creo que es un primer paso bien dado, y que permitirá la llegada de mucho más contenidos en un futuro y de todo tipo, no solo del drag. Creo que puede contribuir a la conquista de los. Muchas veces no se puede hacer las cosas todo lo grande que tú que querrías en un primer momento. Hay quien pide que sea algo nacional, que no sea de pago, pero lo importante es ir haciendo, jugando con las cartas que tienes, aprovecharlas y hacer una buena una buena jugada. Eso es lo que te puede permitir seguir.

ANA: Las subculturas o culturas que provienen del underground y que se llevan al mainstream a través del medio televisivo ayudan a que el público aprecie más, entienda más y asimile mejor lo que significa esta cultura. A partir de ahí el público lo demanda a nivel televisivo y hay otros programas que se hacen eco de ello. Y luego lo más interesante de todo esto sobre todo es que el público lo demanda a nivel ya de su alrededor, a nivel local. No se conforma solamente con verlo en televisión o disfrutarlo desde su casa, sino que lo quiere disfrutar en directo y eso sí que genera una cultura drag más fuerte, más arraigada.

[Arantxa Castilla-La Mancha ('Drag Race España') se presenta como “una chica abiertamente trans”]

Los domingos vosotras mismas quedáis para ver los programas. ¿Cómo son esas quedadas? Porque una cosa será lo que grabáis y otra cosa es el resultado final, el montaje, con los confesionarios…

SUPREMME: Nosotras de eso no vemos nada, no sabemos los totales que han hecho las chicas, ni el ritmo, ni lo que hablan en el Untucked, de todo eso nos enteramos a la vez.

ANA: Tú haces los minirretos, conoces un poco más, pero yo, nada.

SUPREMME: Por otro lado, vienen algunos amigos, y tampoco les desvelamos nada y es muy interesante ver vivir in situ la reacción de gente que está viendo el programa por primera vez. Nosotras tenemos información de primera mano, directa, y a lo mejor tú tienes una idea en la cabeza, unas opiniones, y de repente ves que los amigos y el público van por otro lado.

ANA: Cuando nos dejan escucharlo, porque están gritando, o aplaudiendo. Se genera un buen folklore en casa, lo vivimos mucho, con mucha intensidad.

⚠️ ALERTA ROSA, RACERS 👠💅🏼



🚀 Tripulación preparada para paseo espacial.



🪐 Bienvenides a la galaxia #DragRaceES 3.



📅 El 16 de abril, despegamos en #ATRESplayerPREMIUM. pic.twitter.com/1u0f12EL3J — Drag Race España (@DragRaceEs) March 28, 2023

¿Cómo lleváis el juzgar también a participantes que han sido compañeras, o con las que habéis trabajado durante mucho tiempo? Esa es una dificultad añadida que no todo el mundo conoce.

SUPREMME: A mí me cuesta muchísimo. Sobre todo me cuesta separar, para ser justa con las demás concursantes. Yo lo que intento es valorar solo, exclusivamente, lo que se hace en Drag Race, lo que se hace en la prueba. Yo tengo mucha información, y hasta ahora creo que lo hemos podido hacer bastante bien. España es un país relativamente pequeño, entonces lo que yo raro es que no haya coincido con alguien en tantos años trabajando. Hay gente con la que tengo más trato, y quizá no he coincidido con la gente que es muchísimo más joven, pero con el resto mínimo nos hemos visto antes. El secreto es centrarte en lo que sucede en el programa, y de hecho, si lo veis, cuando valoramos, nuestras valoraciones son objetivas, les comentamos cosas de lo que ha sucedido, en el taller, en la prueba.

ANA: Es que en eso se basa, en la profesionalidad que les estamos exigiendo a ellas. Nosotros tenemos que ser también lo suficientemente profesionales como para verlo con esa distancia aunque tengas un trato. Y con ese equilibrio valora.

¿Seguís ediciones internacionales para ver cómo se comportan vuestros homólogos?

ANA: Por ejemplo, de Filipinas me gusta mucho la jueza Jiggly Caliente, que ha sido drag, y emite unos juicios muy equilibrados y muy sensatos. Me gusta mucho la jueza francesa Daphné Bürki también, porque también aporta una cultura visual muy interesante en todas las críticas, con una visión cultural muy chula, Y esa cosa folclórica que tiene la italiana Chiara Francini porque es otra loca como yo, y se deja llevar. Pero en el top de todas para mí está Michelle Visage. Me encanta ella, y creo que es un poco la maestra de todas las juezas.

SUPREMME: Vas viendo un poco en general, y es verdad que sí que tenemos interacción por redes con jueces de otros países, que te comentan. A mí me llegan mensajes privados de que tal, como te sientes, cómo lo llevas, e intercambiamos sensaciones de lo que sentimos.

Sigue los temas que te interesan