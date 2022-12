Arantxa Castilla-La Mancha ('Drag Race España') se presenta como “una chica abiertamente trans”

Arantxa Castilla-La Mancha, concursante de la primera edición de Drag Race España y autoproclamada como “la Hannah Montana española” ha comunicado a través de sus redes sociales y de su programa ‘Mientras te hacías el eyeliner’ (que presenta junto a Hugáceo Crujiente) que es una mujer trans. “Soy una chica y mi pronombre es ella. Es algo que quiero que sepáis por varias razones”, ha explicado la artista extremeña, que fue la cuarta expulsada de su temporada.

Según su relato, su transición ha sido “uno de los procesos más difíciles que he vivido”. “Ya es hora de que se sepa el abuso que sufrimos las personas trans a manos del sistema médico”, denuncia la reina, cuyo personaje se caracteriza por sus pelucas rubias y sus excesivos maquillajes. “Mi 2022 ha sido el año de la revolución. Mi vida ha dado un cambio supergrande por el hecho de empezar la terapia de reemplazo hormonal. Ser abiertamente una chica trans”, ha explicado a todo su público.

Para Arantxa, presentarse ya como mujer le ha permitido mejorar la relación con sus personas más cercanas, algo “que nunca me había pasado”, asegura. Hay que destacar que cuando entró a Drag Race España, Arantxa en el primer episodio se identificó como una persona no binaria, y ahora afirma que esta era la etiqueta que entonces le hacía sentir “más cómoda”. “No quiero que el hecho de que yo ahora, dos años después, me identifique como una chica sirva como argumento para eliminar la existencia del no binarismo”, añade en ese sentido.

Sagittaria, contra Hugáceo y Arantxa Castilla-La Mancha

De forma paralela a este anuncio, Arantxa también se encuentra ahora mismo en el punto de mira de Sagittaria, compañera de la primera edición de Drag Race España, y con quien no parece tener muy buena relación, ni con ella, ni con Hugáceo Crujiente.

Según ha explicado Sagittaria en sus redes sociales, Hugáceo es una persona que “cuando te necesita va detrás de ti y te pelotea, pero una vez pasas de ella se vuelve un gremlin mojado”, y que Arantxa tenía muy malos modos con el personal de la gira de El Gran Hotel de las Reinas. Además, señala que ambas estarían aprovechándose de las rencillas que tienen para hacer contenidos para su pódcast. Hugáceo, por su parte, se ha defendido, diciendo que a Sagittaria no la llama ni su propio mánager porque no hay quien la aguante.

