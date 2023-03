Emma García corta a Rosa López en ‘Fiesta’: “No me ha hecho ni puñetera gracia, me ha sentado mal”

El universo de Operación Triunfo ha estado muy presente en el programa Fiesta de Telecinco durante este fin de semana. Si el sábado veíamos en el magacín a Verónica Romero, el domingo Emma García daba la bienvenida a Rosa López, quien acaba de sacar un nuevo tema, ‘1930’, una canción donde reivindica los derechos y libertades de las personas trans.

Allí, Rosa López contó que está teniendo problemas para encontrar un patrocinador para hacer el videoclip, y cree que se debe a la propia temática del tema. “Todo se politiza y nadie quiere involucrarse”, lamentaba la granadina.

Amor Romeira, colaboradora de Fiesta, le daba las gracias por su trabajo. “Gracias, porque es necesario que artistas como tú se involucren en la causa de las personas transexuales. Quiero recordarte que, desde pequeña, era fan tuyo y aún tengo el imán tuyo de Operación Triunfo y que hayas sacado de tu inspiración un movimiento tan bonito, tan puro…”, decía la canaria, que es transexual.

[Las humillaciones que tuvo que aguantar Rosa López en 'OT' mientras todos aplaudíamos]

Durante su estancia en Fiesta, Emma García realizó a Rosa López una pequeña entrevista donde repasaron su carrera. Y la comunicadora vasca le hizo una pregunta a la cantante que no le gustó, y que iba relacionada con el inicio de su carrera, cuando perdió la voz, algo que Rosa ya ha relatado en otras ocasiones. “Es un tema que no quiero tocar porque no suma. Igual te suma a ti para el programa”, respondía la invitada.

A Emma García no le gustó lo que había escuchado, y se encargó de que Rosa supiese que así había sido. “No me ha hecho ni puñetera gracia, me ha sentado mal. Yo trato con todo el cariño y respeto y me gusta que me traten así”, quería matizar Emma García.

[Rosa López rompe el récord de la apnea en 'El Desafío' y deja una dedicatoria romántica a su novio]

Rosa no tardó en disculparse con la presentadora, que aceptó sus palabras. “No pasa absolutamente nada. Te admiramos, y me alegro muchísimo de la evolución que has tenido. Espero que sigas con el corazón por delante”, le decía a Rosa. Y sobre sus palabras sobre el tema de la pérdida de su voz y de si eso sumaría al programa, Emma aclaraba: “Sé que no lo has hecho con esa intención. Te puedo asegurar que, cuando me enfado, se me nota. Contigo no me he enfadado”, terminaba, justo antes de que ambas se fundiesen en un abrazo.

Sigue los temas que te interesan