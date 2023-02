'Fiesta' crea la versión de Clara Chía de la sesión de Shakira: "Hace tiempo que me compré el Casio"

El "estoy hasta las narices" de Margallo a Pablo Iglesias: "Me planteé no volver...

Más de un mes ha pasado desde que Shakira se vengase por la puerta grande de Gerard Piqué con su sesión 53 con Bizarrap. Réplicas de otros artistas, parodias y muchos remixes se han hecho. De ahí, que a Fiesta, el programa presentado por Emma García, haya querido atreverse con una versión inesperada, la de Clara Chía. El magacín ha realizado su propia ‘respuesta’ de la pareja actual del exfutbolista.

Ha sido María Verdoy, trabajadora del programa de Telecinco, la que ha tenido el reto de convertirse en Clara Chía y ha tenido que cantar la versión que el equipo del magacín ha creado, emulando una supuesta respuesta de la joven al tema de la cantante colombiana con el DJ argentino.

Una peculiar versión que recuerda a la que el equipo de Socialité realizó imaginando cómo sería la versión de la reina Sofía hacia el rey emérito Juan Carlos I y que se volvió viral en redes sociales. Por supuesto, esta supuesta respuesta tampoco deja títere sin cabeza. “Yo en proceso de adaptación y cuando lo superaba, saliste por el balcón. Sorry, Shaki, hazte caso, hace tiempo que me compré el Casio”, puede escucharse en la primera parte de la versión.

Y es después cuando pasa a la defensiva, atacando. “Si una loba como tú no está pa’ novatas, una cría como yo no puede más con tu actitud”, dice la letra de la versión. “Él juega en otro liga y, por eso, está con Clara Chía”, sigue.

La parodia continúa como si Clara Chía estuviera defendiéndose de Shakira. “Las dos amamos la mermelada, pero hace días que está caducada. Yo contigo nunca me meto ni aunque me cantes o me dediques. No sabía que pa’ ti era tan inspiradora. Sorry, Piqué y yo somos la pareja de mo-da”, sigue la letra, recordando que, precisamente, el comentario sobre la actual novia del exfutbolista es uno de los puntos más criticados de la canción de la artista colombiana.

“Nos dejaste con la bruja a la vista, con portadas de revistas y la canción en las listas. El negocio que te has hecho con toda esta ruptura, tu waka-waka no te lucra y conmigo sí factura”, sigue para continuar emulando una canción de defensa. “No me nombres, no es como me pintas. Me estoy cansando y no puedo más con tu actitud”.

La versión de Fiesta aprovecha también para recordar los problemas de Shakira con la Hacienda española. “Si paga al Fisco, se queda sin nada. Shaki, vamos, venga, de-clara. Yo a tu lado soy pura elegancia y lo del Twingo es una falacia. Te lo digo con sinceridad, que lo estoy pasando fatal”, sigue.

.@maria_verdoy interpreta la que podría ser la respuesta de Clara Chía a Shakira, y #FiestaT5 la pone a todo volumen frente a la casa de Shakira 😳 https://t.co/jT2mGvCVms pic.twitter.com/ZxriX3I8nq — Fiesta (@fiestatelecinco) February 11, 2023

Una versión que provocó aplausos en el plató y que hizo levantar tanto a la presentadora como el resto de tertulianos. “Yo soy del team Shakira, pero he hecho la versión que Clara Chía hubiera cantado”, declaró Verdoy, ante la ovación del público.

El magacín, además, se atrevió a poner la canción en un altavoz junto a la casa de la artista colombiana en Barcelona, acompañada de un coro de vecinos espontáneos que leyó la letra. A pesar de que la versión pudo escucharse en toda la vía, la cantante no se asomó al balcón de su casa.

