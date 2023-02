Froilán se enfrenta al equipo de 'Fiesta' tras salir de un local nocturno: "¿Por qué me interrumpes?"

El "estoy hasta las narices" de Margallo a Pablo Iglesias: "Me planteé no volver...

Parece que Felipe Juan Froilán de Marichalar no escapa del ojo del huracán. A pesar de haber formado parte del desalojo que la Policía Municipal de Madrid realizó a un local, catalogado como a una sauna, que actuaba como after ilegal; parece que la marcha y la juerga no tienen fin para el hijo de la infanta Elena. El hermano de Victoria Federica tuvo un tenso enfrentamiento con el equipo de reporteros del programa Fiesta después de que saliese de un local nocturno.

Aunque el hijo de Jaime de Marichalar fue visto el pasado mediodía del 11 de febrero en la T-4 del Aeropuerto Barajas - Adolfo Suárez rumbo a Abu Dabi, donde vive desde inicios de este año y donde reside en un apartamento cercano a donde tiene el rey emérito Juan Carlos I su alojamiento; eso no le impidió irse de juerga en los días previos que estuvo en la capital española.

El equipo del programa presentado por Emma García grabó a Froilán la noche previa al viaje. A las 22:10 horas, los reporteros de Fiesta se toparon con el hijo de la duquesa de Lugo entrando en un piso de la capital. Cuando la reportera le preguntó si tenía ganas de irse a Abu Dabi, el sobrino de Felipe VI se rio frente a las cámaras mientras intentaba taparse el rostro.

[La vida de Froilán en Abu Dabi junto al Emérito: rodeado de lujo y alejado de escándalos]

El joven entró en un apartamento de unas amigas, donde se quedó recluido durante 40 minutos. A las 22:50, tanto Froilán como las dos chicas salieron del edificio, evitando responder pregunta. Una de las dos mujeres que le acompañaba era Belén Perea, una influencer con la que se le relaciona sentimental y con la que se vio muy acaramelado en un local nocturno a las 00:30, según las imágenes que mostró el equipo del programa de Unicorn Content.

Los reporteros de Fiesta también mostraron cómo un grupo de amigos del sobrino del Rey intentó despistarlos. “Felipe ya se ha ido”, le dijo uno al cámara del programa. Dado que equipo no se movió, los amigos tuvieron un enfrentamiento con los reporteros. “¿Y qué pasa si te tiro la cámara?”, le reprochó un joven a la periodista que cubría la salida de Froilán.

Y es a la salida de Froilán del local, a las 03:30 de la madrugada, cuando el joven vive un momento violento con los reporteros de Fiesta. La periodista le preguntó si al día siguiente regresaba a Abu Dabi. “¿Por qué me interrumpes?”, le increpó el nieto del rey emérito. Cuando la reportera insistió, el joven la empujó para entrar en el coche que le recogía.

La cámara recogió una serie de movimientos y una mano tapada, mientras la reportera exclamaba. “Él no te ha empujado, tú estás invadiendo su espacio vital”, se llegó a escuchar a Belén Perea. Cuando la reportera recuperó la imagen de la grabación, podía verse a Froilán y su grupo de amigos marcharse.

Archivado en Felipe Juan Froilán Marichalar y Borbón, Telecinco, Televisión

