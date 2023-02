Tamara Falcó desmiente en ‘El Hormiguero’ que esté embarazada: “Esto al 100% segura”

No te hagas un Tinder, hazte poli amoroso

La actriz Georgina Amorós fue la invitada de El Hormiguero de este jueves. Acudía al programa presentado por Pablo Motos para presentar Todas las veces, la nueva serie de Netflix en la que ha trabajado y que se estrena el próximo 14 de febrero. Tras su entrevista, como es habitual en el cuarto día de la semana, Motos dio la bienvenida a los habituales colaboradores de su tertulia de actualidad: Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val.

Tamara se acababa de sentar en la mesa cuando Pablo Motos le preguntó, sin cortapisas, por lo que parecía ser la noticia del momento. “Tamara: ¿Estás embarazada?”. Y la ganadora de MasterChef Celebrity, sorprendida, respondía que no. “No, es mentira. Estoy segura al 100% de que no lo estoy”, le contestaba al presentador.

El supuesto estado de buena esperanza de la hermana de Enrique Iglesias había generado bastantes noticias en los últimos días, y por eso, Motos quiso saber cómo se había enterado ella. “Primero me lo contaron en un chat que tengo. Y esta mañana mi suegra me ha preguntado si tenía algo que contarle”, revelaba la colaboradora.

Además, aprovechó su presencia en el programa para desmentir otras informaciones, como que iba a vender El Rincón, el palacio que tiene en Aldea del Fresno. Algo que, por ejemplo, se había comentado en la mañana del 1 de febrero en El programa de Ana Rosa, entre otros espacios. “Tampoco lo vendo, no sé de donde se han sacado eso”, sentenciaba Falcó. “Intento no hablar mucho porque puede ser utilizado en mi contra, pero la única que me llamó para contrastar la información fue Cristina Pardo”, añadía en ese sentido.

Tamara siguió entonces desmintiendo informaciones que circulan sobre ella, como que fuese a desfilar en la pasarela Cibeles. “No, tampoco, lo único es que algunas modelos desfilarán con diseños que he hecho yo para la colección de Pedro del Hierro”, puntualizó. Y prometió entonces que la semana próxima continuará analizando “más mentiras que dicen sobre mí”.

Hay que destacar que Tamara se convirtió en una de las protagonistas de la noche, pero por otras razones. Y es que fue la encargada de entregar la tarjeta de El Hormiguero, pronunciando la clásica pregunta "¿Sabe usted qué es lo que quiero?". Su interlocutor respondió "la tarjeta de El Hormiguero" y el espectador logró el premio de 3.000 euros.

