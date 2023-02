Joaquín Sánchez y su recurrente (e hilarante) historia del “huevo defectuoso” con el que nació

Tradicionalmente, Antena 3 emitía los jueves cine dentro del contenedor El Peliculón. Pero ahora va a intentar que la cuarta noche de la semana esté dedicada al entretenimiento, pues este 2 de febrero estrenó la serie documental La penúltima y me voy, protagonizada por el carismático futbolista Joaquín Sánchez. Un sevillano que resulta un imán para las audiencias, y que el pasado otoño triunfó con su programa de entrevistas Joaquín, el novato, donde buscaba, supuestamente, una nueva profesión a la que dedicarse una vez colgase las botas.

En La penúltima y me voy se ponen de relieve los aspectos más desconocidos de la vida del futbolista bético, y se contará con el testimonio de personas cercanas al bético. El primer episodio tenía por título El niño de El Puerto, y ahondaba en sus orígenes, en su familia. Así, volvió al barrio en el que nació en El Puerto de Santamaría, Cádiz, y se encontró a una vecina, que habló de su “huevo defectuoso”. Al parecer, nació con un problema en un testículo, y el médico le recomendó a la madre que le pusiese “con los cataplines” al sol, algo que hacía desde la ventana de esta vecina.

“Yo nací con un huevo, vamos a llamarle, defectuoso, sin hacer. El médico le dijo a mi madre que había nacido con este defecto en el huevo y que, o se veía capaz de ponerme todos los días en la primera luz de la mañana, unos 20 minutos al sol, todo tapado, con el huevo fuera, o que, más adelante, pasaría por quirófano”, explicaba entonces el jugador, que también decía que él ha contado eso mismo en muchas ocasiones, pero nadie le cree.

Efectivamente, el “huevo defectuoso” de Joaquín es una de esas anécdotas de su vida que ha contado muchas veces en televisión, y que siempre resulta divertida, aunque la repita una y otra vez. Es más, en la primera entrega de Joaquín, el novato, su anterior programa, Sánchez ya habló de su famoso testículo.

En aquella ocasión charlaba con el chef Dabiz Muñoz, y la conversación giraba sobre huevos fritos. Dabiz brindó entonces “por el huevo de Joaquín, aunque suene raro” y el deportista aprovechó para contarlo. “Yo nací con un huevo defectuoso, con un huevo sin hacer, como descolgado. El médico le dijo a mi madre que había que operarme, cuando creciera un poquito, o que para que se me cociera el huevo me tenía que poner 20 minutos al día al sol”, le explicaba al chef, que pensaba que le estaba tomando el pelo. “Es verdad, te lo prometo”, insistió el bético, que aclaraba que ya tenía “los dos perfectos”.

“Yo nací con un huevo sin hacer”: Joaquín mata de risa a Dabiz Muñoz - Joaquín, El Novato pic.twitter.com/qRN1vKATBX — Miguel D (@M1gu3lDomeque) October 25, 2022

Si tiramos de hemeroteca, incluso podemos encontrar a la propia madre de Joaquín hablando del asunto. Ocurrió en 2017, en Mi casa es la tuya, el programa que Bertín Osborne ha capitaneado durante años en Telecinco y cuya estructura recuerda mucho, precisamente, a Joaquín, el novato. Entonces, Ana, su madre, dijo las mismas palabras que habitualmente usa Joaquín: “nación con un huevo que no estaba hecho, que no estaba cuajado. Fui al médico y me dijo que tenía dos soluciones: operarlo o yo tener voluntad para todos los días colocarlo en la ventana cinco minutos al sol hasta que se fuera cociendo poquito a poco. Estuve siete u ocho meses y el huevo se coció”, contó la andaluza, ante un Bertín Osborne que no paraba de reír.

Da la sensación de que Joaquín ha llegado a la televisión para quedarse. Y que la anécdota de su testículo le acompañará toda la vida, en cada entrevista que dé (como entrevistado o como entrevistador). Un chascarrillo recurrente que siempre irá bien sacar a colación para echar unas risas, como cuando Ana Obregón narra una y otra vez la paella verde que le hizo a Steven Spielberg, y que jamás nos cansaremos de escuchar.

Archivado en Antena 3, Joaquín Sánchez, Televisión

