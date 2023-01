Si Bertín Osborne hubiese presentado ‘Operación Triunfo’ no habría sido ‘Operación Triunfo’

Muchos programas y series de televisión que han sido un éxito no estaban pensados en un primer momento como los conocimos. Por ejemplo, si Mercedes Milá acabó en Gran Hermano fue porque otros a los que se les propuso primero dijeron que no, como Julia Otero. Y Farmacia de Guardia habría sido muy diferente si hubiese aceptado ser su protagonista Concha Velasco, que fue una de las primeras opciones de Antonio Mercero.

El viernes de la pasada semana, en el programa de Canal Sur El show de Bertín, el propio Bertín Osborne recordó cómo a él se le propuso presentar la primera edición de Operación Triunfo, cuando la productora Gestmusic estaba negociando para que se emitiese en Antena 3. Al parecer, le dijeron “Bertín, tenemos un programa nuevo que empieza ya, se lo vamos a ofrecer a Antena 3, pero quiero saber si quieres presentarlo”, y él aceptó tras conocer la mecánica, augurando que sería “un pelotazo”.

Sin embargo, la idea no convenció a los directivos y acabó emitiéndose en La 1, con Carlos Lozano como presentador. El éxito del formato cabreó tanto a Bertín que acabó saliendo de la que era su casa televisiva, Antena 3, donde tenía un importante peso al frente de formatos como Lluvia de estrellas o Esos locos bajitos.

[Bertín Osborne ya no tiene contrato con Mediaset: el silencioso adiós a ‘Mi casa es la tuya’]

La historia no es nueva; Bertín ya la había contado en otras ocasiones. En Mi casa es la tuya, por ejemplo, en la entrega dedicada a Camela emitida en febrero de 2020, explicó: “Me proponen a mí presentar el primer Operación Triunfo, el de Bisbal y compañía. Me dijeron, Bertín, ¿quieres presentar un programa que se llamará Operación Triunfo?, me lo cuentan y digo, esto es pelotazo, lo presento”.Pero, de nuevo, narró cómo los directivos no veían que fuese a funcionar, y él les recomendó que se pusiesen gafas.

Hay algo, sin embargo, que Bertín Osborne pasa por alto, y es que de haberse emitido en Antena 3 y con él de presentador, Operación Triunfo no habría sido el fenómeno que fue, sino algo diferente. Más que nada, porque si David Bisbal, al que él mencionaba, Rosa López, Chenoa o Manu Tenorio se presentaron al casting y lo pasaron fue por estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Quién sabe qué concursantes habríamos conocido de haberse emitido el programa en Antena 3, y en qué fechas se habrían realizado esos castings, en qué ciudades, con qué método.

[¿Tendría cabida en la televisión una nueva etapa de ‘Lluvia de estrellas’?]

Cierto es que en aquella época a Antena 3 le funcionaban de maravilla los talent shows musicales. Lluvia de estrellas, en el que personas anónimas imitaban a cantantes conocidos era uno de los programas que mejor le funcionaban. Siempre se suele recordar que de este espacio salió David Civera, que imitó a Enrique Iglesias en una de sus temporadas, pero fue una excepción. Sus cantantes no solían hacían carrera, al menos, como artistas en solitario, aunque sí encontraban trabajo en otros espacios de la casa como La parodia nacional o Canciones de nuestra vida, pero poco más. Alguna vez se mencionó que tal o cual concursante estaba grabando su primer disco, pero luego no trascendía nada. Ni siquiera de aquellos que conseguían ganar las temporadas. Algunos tuvieron que pedir una nueva oportunidad en OT, precisamente, como Daniel Zueras, que ganó su temporada de Lluvia de estrellas imitando a Luis Miguel.

Luego está el tema de Eurovisión. Parte del objetivo de Operación Triunfo era encontrar no solo un ganador, sino un representante para España en el Festival de Eurovisión, y que consiguese mantener o superar el nivel conseguido en la edición anterior por David Civera y ‘Dile que la quiero’. Rosa López fue la que se llevó el gato al agua en ambas ocasiones, y su participación en Eurovisión logró más de 12 millones de espectadores. Un éxito que no se habría logrado como tal en Antena 3, puesto que solo TVE es la cadena que participa en el certamen musical.

En definitiva, Operación Triunfo, de haberse visto en Antena 3 y con Bertín Osborne a los mandos no habría sido el Operación Triunfo que hizo vibrar a España. Ese en el que Carlos Lozano llamaba “guapísima” a todas las participantes, el que se seguía en Portalmix.com, el que convirtió “cruzar la pasarela” como sinónimo de hacer bien las cosas, el de ‘Escondidos’, el de la gala Disney, el de Triunfomanía. Habría sido, sencillamente, otro programa.

Archivado en Bertín Osborne, Operación Triunfo, Televisión

Sigue los temas que te interesan