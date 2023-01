Vicco: "No quiero que las redes me ofusquen. No he visto ningún comentario fuerte, pero llegará"

Vicco es conocida en la industria musical por su pseudónimo, pero su nombre real es Victoria Riba. A sus 26 años encara una de las pruebas más importantes de su carrera; conquistar el Benidorm Fest y llevar su canción, Nochentera, hasta Liverpool. Esta artista catalana está viviendo el éxito que ha trabajado durante toda una vida dedicada a la música, su pasión. Empezó desde abajo, subiendo canciones a YouTube y participando en eventos hasta que su garra llamó la atención del manager de Alejandro Sanz, y con tan solo 19 años fue telonera del artista internacional en su gira Sirope. Ahora, Vicco salta a primera línea después de pasar varios años dedicada a componer para otros artistas. Nochentera representa las ganas de disfrutar la vida, la felicidad y la libertad. BLUPER charla con una de las 'favoritas' del Benidorm Fest de este año sobre sus posibilidades de ganar el Festival. [Aritz, ante la prueba del Benidorm Fest: "Siento que mi físico está tapando mi formación y entrenamiento"] NOCHENTERA 1 MILLON YAAAAAAAAAAAAA pic.twitter.com/K7YgwuIPU8 — raúl 🪩 (@raulorgz) January 17, 2023

No queda nada para el Benidorm Fest, ¿cómo van los nervios?

Estoy de los nervios, literalmente (ríe). Un poco más relajada, porque hemos llegado hoy y es como estar aquí en Benidorm una semanita. Lo estoy sintiendo presente y estoy mejor. Pero bueno, han sido unas semanas de nervios, claro.

'Nochentera' es todo un hit, es la propuesta más reproducida. ¿Sientes más presión por ser una de las favoritas?

Claro que te genera presión, sobre todo en el sentido de la expectación de la gente, de a ver qué tenemos entre manos y cómo va a salir. Eso, evidentemente, me crea presión a mí personalmente. Pero bueno, me tranquiliza el hecho de que estamos trabajando mucho, y que es una puesta en escena arriesgada, pero que va a gustar. Yo creo y espero que la gente lo disfrute.

¿Quién es Vicco?

Vicco es un artista que nace después de un gran aprendizaje personal y musical y es un artista que quiere arriesgar, que quiere probar, que va a sorprender siempre, pero sobre todo muy emocional.

¿Cómo ha sido el proceso de creación y composición de tu canción?

La canción se compuso en mayo en Barcelona, y yo venía de varios meses de crear muchas canciones que van a salir este año. Quería mostrar una canción de buen rollo, de no pensar. El resto sí son como más emocionales, más como nostálgicas, porque hablo de una separación, un duelo de ruptura... Esta era una canción de pasarlo bien, que fuera como un rayo de luz. Y creo que lo hemos conseguido porque la gente es lo que dice, que le ponemos de buen humor. La compuse yo juntamente con Kickbombo y la producimos también en equipo. Fue como un trabajo en equipo 100% y la compusimos como ya hasta la mitad, hasta el estribillo. Fue luego cuando ya dijimos que esa era la canción perfecta para llevarla al Benidorm Fest y la terminamos ya pensando un poco más en el vídeo y todo.

¿Qué te animó a presentarte al Benidorm Fest?

Fue una decisión de equipo. Yo venía trabajando mucho en la nueva música y sí que es verdad que al final un evento así te hace llegar a mucha gente. Yo quería que España conociera a Vicco.

La puesta en escena es una parte muy relevante de la canción. ¿Algún detalle que puedas desvelar?

Pues todavía no he visto el escenario, pero te puedo decir poco (ríe). Va a ser una actuación muy dinámica. Va a haber cosas todo el rato, o sea, desde que empezamos hasta que termina el show. Va a haber muchas cosas, con lo cual el espectador tendrá que estar atento para no perderse nada.

Vicco en la gala de presentación del Benidorm Fest.

El Festival es un evento muy diverso. ¿Se va a reflejar en tu interpretación esta diversidad del colectivo LGTBI?

Yo creo que al final Nochentera y refleja un poco eso. Hay una frase de la canción que dice: 'Que nos sobran ganas de amar', y creo que hace referencia a las mil millones de maneras de amar que hay. Pero en escenografía al final lo que haremos es montar una fiesta, literalmente. Pero yo creo que es algo que nos toca a todos.

¿Eres de las que está muy pendiente de los comentarios en redes sociales? ¿Cómo llevas los comentarios de hate?

Yo personalmente no estoy muy puesta en redes, lo estoy porque tengo que estarlo, pero no entro mucho a ver qué comentan, porque creo que al final sí afecta. Pero a mí me queda mucho camino, y muchas canciones por sacar. Es una cosa con la que contamos todos artistas que estamos expuestos a que la gente opine, pero no quiero que eso me ofusque, este es un momento de disfrute y de felicidad que estoy viviendo, con lo cual me lo tomo bien. En mi caso, tampoco he visto nada muy heavy todavía, pero bueno, sé que en un futuro seguramente lo haré.

¿El Benidorm Fest ha impulsado tu carrera desde que se reveló tu participación? ¿Has tenido más ofertas laborales que antes?

Hombre, por supuesto. O sea, totalmente. Ha habido un crecimiento en redes de seguidores, de escuchas... Y hay alguna cosa nueva que tenemos que ver. Ahora estamos concentrados en Benidorm, pero la idea es hacer directos y evidentemente se ha intentado festivales, si puedo hacerlo me encantaría. De hecho, me hace especial ilusión actuar en directo.

