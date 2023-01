Aritz, ante la prueba del Benidorm Fest: "Siento que mi físico está tapando mi formación y entrenamiento"

Desde el mismo momento en el que se conoció que era uno de los elegidos por parte de RTVE como uno de los concursantes del Benidorm Fest, Aritz Arén estuvo en el centro de todas las miradas. El hecho de que fuera el único de los artistas que no había publicado ningún tema previamente, así como su paso previo por Fama, ¡a bailar! o contar con un gran físico, hicieron que la presión fuera mayor que la de sus compañeros.

Más tarde, el haber sido el más votado por el jurado de RTVE y no haberse sabido explicar a la hora de comentar las candidaturas de sus compañeros y rivales, ha terminado desatando una inmerecida ola de insultos y faltas de respeto en redes sociales. Algo por lo que no tendría que pasar ninguno de los candidatos, como así defendió en su momento la jefa de delegación, Eva Mora.

"Como personas todos tenemos nuestros gustos. En mi caso creo que no elegí las palabras adecuadas para expresar mis gustos y se malinterpretaron", explica el joven a BLUPER cuando le preguntamos si siente que se equivocó a la hora de opinar sobre las candidaturas de Agoney y Blanca Paloma.

"No estoy acostumbrado a tener que matizar tanto cuando hablo. Como bailarín es un poco irrelevante. Esto es completamente distinto. Jamás quise iniciar una batalla campal. Respeto mucho el trabajo de mis compañeros y les aprecio un montón", añade el joven.

¿Sientes que por tu físico se te juzga más? "Leo a diario en redes que por tener un físico normativo da por hecho que ni siento ni padezco. Una imagen no te exime de críticas ni convierte en oro todo lo que toco. Siento que físico está tapando mi formación y mis años de entrenamiento y el trabajo que me cuesta sacarme las cosas. Es la primera vez que me enfrento a un escenario como cantante y eso me impone muchísimo", confiesa.

Por todo ello, este valenciano de 31 cree que "uno de los mayores aprendizajes" que se está llevando de todo este proceso está siendo "la pasión del mundo eurofan", pero de una manera realmente positiva para su carrera.

"Ya me habían contado del fandom del festival, pero estarlo viviendo me está haciendo dando cuenta cómo lo viven. Están ahí, valoran el trabajo, analizan con lupa lo que dices o no, tienen opiniones y puntos de vista formados. Es muy inteligente tomarles en cuenta y abrazarles en este camino. Un verdadero descubrimiento", añade.

Varios años en formación

Formado como bailarín en Los Ángeles, Japón, China o Londres, Arén lleva tiempo formándose en la Academia Jukebox, de Carlos Marco, el compositor de su tema Flamenco. "Yo soy bailarín profesional y es obvio que no me he dedicado a la música a ese mismo nivel, pero hace tres años empecé a formarme. Llevaba mucho tiempo queriendo dedicarme a la música, aunque nunca había dado el paso porque soy una persona demasiado perfeccionista y nunca veía el momento de decir que estaba preparado. Si mis amigos me odian porque no paro de cantar", dice entre risas.

"Gracias a Dios, el baile fue más fácil porque recibí propuestas cuando empecé y pude trabajar como bailarín más rápido, pero nunca había tenido ofertas como cantante. Después de tres años me ha llegado esto, y es el principio de mi carrera (...) Ahora estamos trabajando más la técnica vocal, cantar y movimiento a la vez...", comenta el joven, que estos días apura al máximo su puesta en escena.

Fue gracias a estar formándose como cantante en dicha academia por lo que le llegó la propuesta del Benidorm Fest. "Llevo mucho tiempo formándome en una academia y había un nexo entre el compositor y lo que estaban buscando. Llegó a mí la propuesta y la cogí porque me encantaba la canción".

Eso sí, no fue el único al que le enviaron la canción y la propuesta. "Antes de llegarme a mí se la mandaron a un amigo, la escuché y deseé que me la enviaran a mí. ¡Hasta ese punto me gusta la canción! Días más tarde me llegó y fue cuando la cogí con mucho amor, la presenté como los demás, me la quedé yo y aquí estoy".

Pero, precisamente por venir también del mundo del baile, como Chanel, desde que se anunció su nombre se le comparó mucho con ella. "Creo que todas las comparaciones son malas porque crean una expectativa y un producto que, al final, yo no tengo nada que ver porque cada artista es distinto. Chanel ha salido de un sitio y yo vengo de otro completamente diferente".

"Entiendo que se espere de mí, como bailarín, que haya baile en mi propuesta, pero mi canción es un medio tiempo, va a ser otra manera de baile. Sí que hay una puesta en escena y yo tengo tablas, porque soy bailarín desde hace mucho tiempo, pero no va a ser una propuesta tan coreográfica como la que llevó el año pasado Chanel", comenta.

¿Y supone mucha presión participar justo después de Chanel? "No. Al final eso es lo que nos ha empujado a muchos a estar aquí, que el año pasado funcionó muchísimo y todos sentimos que podemos estar a ese nivel. Si no sintiésemos eso, no estaríamos aquí. Todas las personas que estamos aquí hemos venido pensando que podemos 'empatar' eso o incluso llevarlo de otra manera. No hay presión, es al revés. Hay muchísimas ganas de volver a hacer lo que hicimos el año pasado".

En cuanto a su puesta en escena, Arén prefiere no contar mucho para no crear una expectativa. "Lo malo de las expectativas es que cada uno no tenemos las mismas. Lo que a mí me parece maravilloso, para ti, a lo mejor, no lo es. Prefiero no decir nada porque no quiero que la gente se monte su propia película. Simplemente, vamos a hacer nuestro trabajo lo mejor que podamos, y sin duda va a ser increíble. Pero va a ser "nuestro" increíble, y a lo mejor no el increíble de la gente. Entonces, por eso, prefiero no desvelar nada.

Eso sí, el joven confirma que su "explosiva, sensual y un poco oscura" propuesta contará con un baile con una chica. "Por líneas y cargas de peso, decidimos que con una chica sería más fácil. Sin ir más lejos, esta semana simplemente de levantar a la chica me he lesionado el hombro. Así que por cargas era más fácil bailar con una chica que con un chico".

