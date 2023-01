Alba Carrillo arremete contra Gerard Piqué en 'Ya es mediodía': "Yo no aguanto a tontos"

Parece que Alba Carrillo no quiere saber nada de hombres como Gerard Piqué. Mientras se comentaba en Ya es mediodía una noticia sobre la exposición que tiene previsto el Museo de los Grammy Latinos de Los Ángeles sobre Shakira, los tertulianos del programa presentado por Joaquín Prat destacaron cómo la modelo podría encajar en el perfil del tipo de mujer que le suele gustar al exfutbolista. Pero la colaboradora fue tajante al respecto. “No aguanto tontos”, exclamó.

Tras conocer los detalles sobre la exposición que abordará los más de 30 años de carrera de la cantante colombiana y que comenzará en el Museo de los Grammy Latinos en este año y en el que habrá objetos muy valiosos como el vestido que lució en la presentación de la Super Bowl, así como varias de sus guitarras, como una Gibson cubierta con más de 70.000 cristales de Swarovski. La exhibición se titulará Shakira, Shakira: The Grammy Museum Experience y comenzará el 4 de marzo.

Los tertulianos comenzaron a comentar el cartel que tendrá la exposición, una imagen que pertenece a la época de Shakira cuando grabó los dos álbumes de Fijación oral. Y es ahí donde justo llegan las comparaciones, al ver un parecido entre la cantante y Clara Chía. “Las comparaciones son odiosas, con perdón”, comentaba Miguel Ángel Nicolás, coordinador de la sección Fresh.

[La venganza de Shakira invade los informativos: así han tratado el asunto en todas las cadenas]

“¿Pero por qué van a ser odiosas? Si son monísimas las dos”, replicó la ex de Fonsi Nieto. “No, por el gran parecido entre las dos”, concretó Nicolás. “Piqué tiene bien claro lo que le gusta”, añadió Iván García. “Sí, tiene buen gusto con las mujeres”; apostilló Carrillo. “Las dos monísimas, rubitas, todo. Somos su perfil, no pasa nada”, añadió la modelo, señalando su cabello, aunque en un claro tono de broma.

“Oye, pues, ¿tú podrías ser el perfil de Piqué perfectamente?”, le preguntó el tertuliano, algo que Carrillo rechazó tajantemente. “No, porque yo no aguanto a tontos”, replicó la colaboradora. “Estoy hasta aquí de tontos”, añadió. “Bueno, a él le gustan también muy bajitas”, comentó Nicolás, señalando así que, aunque rubia, la modelo tampoco entraría en el perfil del tipo de mujer del exfutbolista.

Iván García quiso terminar el tema dejando abierta a que no hay que descartar nada y lanzándole una pullita a la modelo. “Bueno, si Piqué busca a Alba Carrillo en Google, a lo mejor no le gusta”, dijo en tono de sorna. “Porque no le gusta que le den caña”, espetó Carrillo, dejando bien claro que no pensaba dejarse aminolar.

Archivado en Alba Carrillo, Gerard Piqué

Sigue los temas que te interesan