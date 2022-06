¿Tendría cabida en la televisión una nueva etapa de ‘Lluvia de estrellas’?

El cantante David Civera va a fichar, de manera temporal, por el universo de Sálvame. Y es que será uno de los elegidos para participar en el Sálvame MediaFest, un certamen musical que se celebrará en las instalaciones de la cadena, y en la que han garantizado música y diversión a raudales. En el caso del artista de Teruel, unirá su voz a la de Carmen Borrego para entonar su hit ‘Que la detengan’, el cual se bailó hasta reventar hace un par de décadas.

La televisión fue una pieza clave en la carrera de este cantante, que despuntó gracias a Eurocanción, la preselección de Eurovisión de 2001 que le permitió acudir al Festival con el tema ‘Dile que la quiero’ y quedar en una maravillosa sexta posición, que no pudo ser mejorada hasta este año con ‘SloMo’ de Channel.

Sin embargo, el primer contacto de David con la pequeña pantalla fue en el programa Lluvia de estrellas, donde concursó cuando tenía 17 años, cuando todavía estaba cursando COU, y se metió en la piel de Enrique Iglesias. Llegó a la semifinal de su edición, y demostró que tenía madera de artista.

Por aquel mismo programa pasaron numerosos cantantes que luego fueron pieza fundamental de la industria de los musicales de este país, sin olvidarnos de sus versiones infantiles, en las que vimos a Lara Álvarez, Elena Rivera o Adrián Rodríguez, entre otros.

Dado que los talent shows suelen funcionar bien en televisión, ¿no sería un buen momento para reflotar Lluvia de estrellas? Así, cada semana, conoceríamos a un grupo de personas anónimas que disfrutan del escenario recreando vicios, virtudes y coreografías de sus artistas favoritos.

Lluvia de estrellas tiene un factor interesante que le diferencia de otros formatos de imitaciones como Tu cara me suena; allí, si participas imitando a un artista, te quedas con él hasta la final, no hay ocasión para cambiar. Del mismo modo, si no eres de los mejores de la noche, te vuelves a tu casa con un fuerte aplauso (no antes de cantar aquello de “Dentro de ti hay una estrella, si lo deseas brillará”).

Antena 3 hizo un híbrido entre Lluvia de estrellas y TCMS que fue Tu cara no me suena todavía, que fue bastante confuso. El ganador de cada gala lograba un pase para la final (que luego se convirtió en semifinal), y los tres siguientes mejores volvían a cantar imitando a otro artista. Así, tuvimos concursantes que pudieron enamorar a la audiencia tras varias semanas de participación (Keunam, Patricia Aguilar), y otros que tras un primer día espectacular pasaron más desapercibidos en la final. Del mismo modo, resultaba difícil de entender por qué a algunos concursantes se les exigió una gran versatilidad, y otros cantaron siempre imitando al mismo personaje. En principio iba a tener una segunda temporada, pero aquellos planes se cancelaron.

Lluvia de estrellas emitió la mayoría de sus temporadas en Antena 3 (y luego hubo un breve revival en La 1), y en esta cadena podría encajar bien en una hipotética vuelta. Allí las apuestas en entretenimiento se encadenan unas con otras (Mask Singer, Veo cómo cantas, La Voz y su versión Kids…) y sería una bonita forma de tocar la fibra más nostálgica de los espectadores más veteranos.

La clave sería, básicamente, diferenciar el programa lo suficiente para que no se parezca a Tu cara me suena, sin compartir plató, presentadores o jurado. Porque en televisión se ha imitado de toda la vida, en formatos que van de Aplauso hasta Got Talent, y Lluvia de estrellas era y es un formato potente que podría funcionar evitando las comparaciones.

