La hija de Mila Ximénez pide que no emitan imágenes de su madre durante su llamada a 'Sálvame'

Este jueves, Jorge Javier Vázquez presentó en Sálvame su nuevo libro, Antes del olvido, donde vuelve a abrirse en canal sobre sus vivencias personales. En esta obra está muy presente Mila Ximénez, la compañera de Sálvame que falleció como consecuencia de un cáncer en junio de 2021, a los 69 años. Una muerte que se dejó un vacío muy grande en el programa, tanto por sus intervenciones por cómo los que fueron sus amigos la echan de menos.

Así, este 9 de noviembre, Jorge arrancó Sálvame leyendo una carta a Mila. “¡Qué bien se vive cuando se vive sin miedo ¿Verdad, Mila?”, decía el de Badalona, a la vez que mandaba un beso al cielo. En su escrito, le decía a Mila cómo seguro se ha encontrado con su padre en el más allá, que se habrán caído muy bien. Y le pedía a ambos que le echasen “un cable”. “No os pido más que mi familia y yo podamos vivir un tiempo sin sobresaltos, que todo siga igual durante unos años, Bueno, bastantes si puede ser”, pedía el presentador, que aseguraba que no deja de pensar en la que fuese concursante de Gran Hermano VIP o Supervivientes.

La entrega estuvo cargada de emoción, pues el recuerdo de Mila es muy fuerte. En ese sentido, Terelu Campos le reconoció a Jorge que no sabe si está preparada para leer su libro. “Necesito ir digiriendo muchas cosas que aún no tengo procesadas”, explicaba la presentadora malagueña, y añadía que ella no ha “conseguido hacer esa catarsis del todo, todavía”.

Mientras Jorge estaba hablando con María Patiño de su escrito, entró por teléfono Alba Santana, la hija de Mila Ximénez. Jorge se emocionó con la llamada, pero Alba realizó una petición nada más empezar. “Perdonad, ahora mismo estoy viendo imágenes de mi madre y, si no os importa, todavía me cuesta mucho verla en pantalla. Si me lo pudieseis evitar, os lo agradezco”, pidió Santana, y no le hizo falta ni acabar para que los vídeos de archivo de Mila en Sálvame desaparecieran, dejando a Jorge Javier en un primer plano.

Con mucho cariño, Alba agradeció el peso que Mila tiene en el nuevo libro del catalán. “Cuando mis hijos sean mayores, les leeré fragmentos, para mí es muy importante, es la herencia que han dejado mis padres”, le avanzó. “Sé el duelo que estamos pasando, es una persona que ha dejado un vacío enorme no solo a mí, sino a la gente que la quería”, añadía Alba. “Espero haber conseguido que la gente sepa cómo era o cómo es Mila porque aún la tenemos muy presente”, le respondía entonces Jorge Javier, y le decía a Alba: “Has sido su gran obra y a todos nos lo hacía saber, ojalá saber esto te pueda servir un poco de consuelo”.

