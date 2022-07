Telecinco se apropia del eslogan de TVE en la promo de las novedades para la próxima temporada

Telecinco adelantó este jueves algunas de sus grandes bazas para la próxima temporada. Durante la emisión de la gala final de Supervivientes 2022, la cadena de Mediaset ofreció un vídeo promocional en el que desveló algunos contenidos que formarán parte de su parrilla a partir de septiembre, con algunas sorpresas como la emisión en abierto de En el nombre de Rocío. Pero lo realmente sorprendente fue el eslogan escogido por la compañía de Vasile, que guarda un llamativo parecido con el lema que TVE ha usado esta temporada.

Tras ofrecer algunos de los títulos de entretenimiento y ficción que llegarán a partir de septiembre, el vídeo finaliza con la siguiente frase: "Anímate a ser más joven que nunca y comparte con nosotros la aventura de hacer juntos la televisión que quieres: Telecinco".

Ese último enunciado, "la televisión que quieres", copia de forma prácticamente literal el popular eslogan empleado por la cadena pública en la temporada 2021-2022, el cual han llevado a otros productos estrella de la cadena como el Benidorm Fest, cuyo lema es "el festival que quieres".

Los espectadores más avispados no han tardado en sacar a relucir la 'inspiración' de Telecinco en TVE para su nueva campaña. Algunos incluso se toman esta curiosa estrategia como la declaración de guerra de Mediaset al ente público por 'robarle' a Marc Calderó para la próxima temporada.

La ¿indirecta? de María Eizaguirre

Poco después de que se emitiera esa promo en Telecinco, la directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre, compartía en sus redes una publicación que algunos internautas se han tomado como una respuesta a la cadena de Fuencarral.

La directiva ha compartido el momento viral de Telediario de La 1, que cerró su primera edición de este jueves haciéndose eco de la publicación de Despechá, el nuevo single de Rosalía, con un peculiar karaoke del tema en las pantallas del informativo. Eizaguirre acompaña el vídeo con un hashtag muy revelador: '#RTVELaQueQuieres', además de una signiticativa frase: "La que tú quieres".

Lo cierto es que la estrategia de copiar las campañas de sus rivales no es nueva en Telecinco. En 2010, por ejemplo, se vivió una de las más explícitas guerras entre la cadena de Mediaset y Antena 3. Fue entonces cuando nació el apodo de 'cadena triste' en Sálvame para referirse a su rival.

En aquella temporada, Antena 3 emitía campañas para reivindicar su contenido 'blanco' y familiar bajo el eslogan "Pone", con el que llegó a crear un vídeo musical protagonizado por rostros de la cadena como Jorge Fernández o Susanna Griso.

Desde Fuencarral contestaban al 'golpe en el pecho' de Atresmedia con la mejor arma que podían utilizar: los datos de audiencia que les avalaban como líderes indiscutibles. En la contrapromoción, la cadena comparaba las cifras de varios programas rivales de Telecinco y Antena 3, con resultados siempre a favor de Mediaset.

Aquel vídeo copiaba el "Pone" de la competencia para enviar una pulla: "Aunque a algunos no les guste, el dato pone lo que pone", comentaba la voz en off con tono sarcástico. Por si no hubiese quedado lo suficientemente claro, el spot lanzaba un dardo final: "Deja atrás la tristeza y diviértete con nuestra mejor programación".

[Telecinco ataca de nuevo a la 'cadena triste': el origen de una guerra que no es nueva]

Sigue los temas que te interesan