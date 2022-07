La pulla de Joaquín Prat a Olga Moreno por no acudir a entregar el cheque en la final de 'Supervivientes'

La pulla de Joaquín Prat a Olga Moreno por no acudir a entregar el cheque.

La gala final de Supervivientes coronaba a Alejandro Nieto como ganador de la edición a pesar de su cuestionado comportamiento a lo largo del concurso. Sin embargo, los televidentes presenciaron un momento histórico en la historia del reality de Mediaset, y es que el cheque de 200.000 euros no fue entregado a Alejandro por el ganador de la pasada edición, sino que fue Lara Álvarez la encargada de realizar este trabajo.

Olga Moreno, ganadora de Supervivientes 2021, declinaba la oferta del programa, y es que la exmujer de Antonio David Flores no quería ni acercarse a las instalaciones de Mediaset, sobre todo por su tirante relación con Jorge Javier Vázquez, presentador de la gala.

"Tenemos que decir que el programa ha invitado a la ganadora de la anterior edición de Supervivientes a entregar el talón, como es habitual en cada edición. Pero la ganadora de Supervivientes 2021 ha declinado la invitación y por eso Lara será la encargada de entregar el talón de 200.000 euros", anunciaba el catalán minutos antes de alzar el brazo de Alejandro. Cabe destacar que en ningún momento pronunció el nombre de Olga Moreno.

JJ anuncia que el programa ha invitado a “la ganadora de la anterior edición” a entregar el cheque y ella ha declinado.



Ni siquiera ha dicho el nombre de OA.



Chillooo #SVFinal pic.twitter.com/r5vY51EEmi — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈✵ (@MenervaPiquero) July 28, 2022

Este detalle, al igual que muchos otros momentos de la gala del pasado jueves, han sido comentados en el 'club social' de El programa del verano, donde muchos de sus colaboradores han querido dar su opinión sobre lo ocurrido la pasada noche en Telecinco.

Tras repasar la victoria de Alejandro, era el presentador el que pedía unos minutos a su programa para dedicarle unas palabras a su compañera Lara Álvarez: "Me gustaría decir una cosa, nadie mejor que mi compañera y amiga Lara Álvarez para entregar el cheque de 200.000 euros. Nadie mejor. Sirva esto para poner en valor el trabajo de Lara, tres meses alejada de su familia, al igual que el resto de supervivientes, pero alejada de su familia y de su entorno. Para poner también el valor del trabajo de Jorge, Carlos y de Ion, tres excelentes compañeros que se suman a Lara".

Pero su discurso no terminaba ahí y el presentador de Ya es mediodía también ha querido lanzarle todo un zasca a Olga Moreno ante su negativa de entregar el cheque. "¿Quién mejor para entregar el cheque cuando uno está mareando la perdiz? Que si voy, que si no voy... Pues Lara, que es la que establece el vínculo con todos los supervivientes", comentaba Prat en referencia a las declaraciones dudosas que vertía la andaluza cuando, en los días previos a la gala, se le preguntaba si iba a acudir o no a plató.

