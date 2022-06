El corte de Paloma García-Pelayo a Carlos Ferrando: "Dejemos los animales a un lado, es poco sororo"

Telecinco ha cambiado la programación habitual de este viernes y Déjate Querer saltaba a la noche del sábado para dejar paso al estreno de la nueva docuserie de Rocío Carrasco; En el nombre de Rocío, especial Deluxe. Mediaset estrenaba sus dos primeros episodios en abierto, concretamente el cero y el uno, combinando la emisión de las entregas con un debate, al más puro estilo Rocío, contar la verdad para seguir viva.

El programa especial, conducido por Jorge Javier Vázquez, comenzaba con la actuación en directo de Enrique Anaut, interpretando L'Enfer de Stromae junto a All4Gospel. Una emotiva puesta en escena que arrancaba el aplauso de los presentes y del público asistente.

Tras esta actuación, el catalán presentaba a los asistentes al plató, que formarían parte del debate que tendría lugar tanto antes como después de los episodios; Paloma García-Pelayo, María Patiño, Carlos Ferrando, Isabel Rábago, Charo Vega y Paco Tomás.

Vázquez ha comenzado realizando una reflexión personal sobre el contenido de estos dos primeros episodios, ya que estaban disponibles desde este jueves en Mitele PLUS. "Hay en un momento del episodio cero en el que me he emocionado mucho, empieza a contar cosas sobrecogedoras. Hay momentos en los que he pensado que estaba viendo una película de terror", sentenciaba mirando a los colaboradores.

"Con esta docuserie voy a tener una información que no me va a gustar nada, quiero verla para poder estar segura. Me va a afectar porque yo con esta familia... Han crecido conmigo", comentaba Charo Vega.

Pero poco después, era Carlos Ferrando el que realizaba un comentario afeado por la periodista Paloma García-Pelayo. "Sobre todo conozco la aventura flamenca de Amador. Vosotros no sabéis cómo sufría Rocío Jurado, todas las barbaridades que hacía Amador... No sabéis la alegría que tenía porque Amador se fuera a casar con otra chica que tenía ya el vestido de novia, y cómo la otra 'loba' se mete en el medio, se acuesta con él y le dice que está embarazada", comentaba en referencia a Rosa Benito.

"Llegó la loba eso ha quedado como poco sororo", apuntaba Jorge Javier Vázquez mirando a García-Pelayo. "Amador ha hecho con su vida lo que ha querido, se iba a casar con una señora y al final no. Creo que hablar de Rosa Benito como loba... Vamos a dejar a los animales a parte, a las personas por un lado y a las mujeres por otro", le reprochaba la periodista a Ferrando.

"Loba se ha dicho siempre de un determinado tipo de mujer, no es un insulto", se justificaba el protagonista sin éxito. "No, ha sido 'como que le atacó y le atrapó'", insistía la periodista dejando sin respuesta a Ferrando.

