Carmen Lomana, al conocer que Manresa es la localidad más infiel: "¡Qué sitio tan absurdo!"

Carmen Lomana es uno de los rostros más conocidos de la televisión de nuestro país, sobre todo por haber participado como colaboradora o concursante de muchos de ellos, como ¡Más que baile!, Supervivientes, Ven a cenar comingo: Gourmet edition, Mujeres y Hombres y Viceversa o Sálvame.

Pero parece que desde esta semana, la socialité ha fichado por otro programa de Telecinco; Ya son las ocho. El formato presentado por Sonsoles Ónega está apostando por rostros controvertidos que no se cortan a la hora de opinar, una de las principales características de Carmen Lomana. Todo apunta a que este fichaje es un claro intento de remontar la audiencia del programa, que desde hace varios meses firma cuotas discretas. Por este mismo motivo crearon el 'comando de reporteras de Ya son las ocho', formado por Sol Macaluso, Cristina Porta o Verónica Dulanto, entre otras, y apartaron su mítica mesa del centro del plató para dar paso a un sofá más desenfadado.

Lomana visitaba este jueves por primera vez el estudio de Telecinco, casualidad que, justo en el horario del programa, comenzaban a llegar todas las celebrities más importantes al desfile que Dior había organizado en Sevilla, y al cual Lomana no estaba invitada. "Si hay alguien que tenía que estar ahí soy yo. Por muchas cosas, porque siempre he tenido una relación muy estrecha con Dior y siempre he ido a sus desfiles de alta costura. En el Museo del Traje, cuando me pidieron hacer una colección de mis trajes, había diez o doce de Dior. Además, se supone que soy una persona más o menos conocida, 'influencer', que escribo en un periódico y compradora... Pero creo que no voy a volver".

Pero este no ha sido el único momento tenso en su estreno en Ya son las ocho, y es que cuando Sonsoles Ónega daba paso a un vídeo donde se explicaban cuáles eran las ciudades españolas con más índice de infidelidad, siendo Manresa la ganadora, Lomana realizaba el siguiente comentario: "¡Pero qué sitio tan absurdo!". Dejando entrever que no entendía por qué había salido elegida esta ciudad y no otra con más popularidad para la colaboradora. "Los de Manresa son unos fenómenos", añadía en relación con el título que la localidad barcelonesa había obtenido.

En la tarde de este viernes, Lomana volvía a visitar el estudio de Mediaset, por lo que parece que se convertirá en una de las colaboradoras fijas, algo que no se había confirmado todavía, ya que todo apuntaba a que había acudido solo este jueves para comentar el desfile de Dior.

