‘Sí lo digo’, el mejor complemento que podía inventar ‘Drag Race España’ para el programa

La próxima semana Drag Race España coronará a su segunda ganadora, y para calentar motores, ATRESplayer Premium emitirá este domingo una entrega especial de reunión, donde las participantes ajustarán algunas cuentas antes de la gran final. Esta segunda temporada del concurso de transformistas ha dejado un gran nivel (por supuesto, con pequeños tropiezos, como el episodio de El Diario de Putricia), y Sharonne, Estrella Xtravaganza, Veneditta Von Däsh y Marina han conseguido alzarse como las mejores de la edición.

Entrega a entrega el capítulo ha sido muy comentado en las redes sociales, pero también se analizaba dentro del propio universo de Atresmedia. Y es que cada miércoles The Macarena presentaba una entrega de Sí lo digo, un programa cortito, de unos diez minutos, en el que repasaba los momentos más destacados de la última emisión junto a alguna compañera del primer año, que iba cambiando cada semana.

Con permiso de Ana Locking y su entrevista en Tras la carrera, que es muy interesante para seguir descubriendo a las participantes, en este caso, eliminadas, Sí lo digo se ha alzado como el mejor complemento para Drag Race España, aportando una nota de color y diversión, pero también de críticas y valiosos mensajes.

The Macarena ha demostrado que si se fue el año pasado la primera fue por un golpe de mala suerte (y un traje fatal ejecutado, claro), porque tiene un carisma enorme, que le permite conectar con el espectador y arrancarle una sonrisa. Es una reina que da luz a la pantalla, que no tiene que esforzarse en ser graciosa ni divertida porque lo es. Tiene una payasa interior que no intenta retener, sino todo lo contrario: deja que salga y se pasee como le venga en gana.

La drag gaditana ha analizado semana a semana los retos, los looks y los comportamientos de sus compañeras sin cortarse un pelo. Si tenía que lanzar un dardo, lo soltaba, incluso como el programa. Épico fue el momento en el que se exclamó que las dos entradas para ver a Malú que consiguió Sharonne es “el regalo más random de toda la franquicia de Drag Race”, unas palabras cargadas de absoluta verdad. También nos desvelaba algunos entresijos de lo que sucede entre bambalinas, por su propia experiencia, como cuando explicó con ironía que si las reinas cuentan su vida, sus episodios más tristes o sus miedos y complejos lo hacen “es porque nos apetece, con este tema superpersonal, no porque este redactor me esté apuntando con una navaja”.

The Macarena con Hugáceo Crujiente en 'Sí lo digo'

Del mismo modo, The Macarena se ha mostrado crítica con el exceso de chistes de sexo que ha habido a lo largo de toda la edición, que es cierto que se ha subido un poco más de la cuenta. Ha hecho alegatos para acabar con la gordofobia, y en la última entrega pidió terminar con la “coñofobia” cuando Veneditta tuvo que acertar que en una urna había una peluca para el pubis. Una forma de recordar a muchos chicos gays que no todos los hombres tienen un pene como el que también había oculto en la urna de la prueba.

Killer Queen, Inti, Arancha Castilla-La Mancha, Dovima Nurmi, Sagittaria, Hugáceo Crujiente, y Pupi Poisson han sido las compañeras de la primera temporada que han pasado por el sillón de The Macarena para encontrar el “sí lo digo semanal”, elegir sus favoritas y reírse con los mejores momentos. De todos los momentazos que han dado, me quedo con Pupi Poisson emocionada al escuchar el relato de Sharonne hablando de su familia, que no aceptó su hosexualidad en un primer momento, y que nos trasladó hasta el capítulo del año pasado en el que ella misma contó algo similar.

De momento, ATRESplayer Premium va a seguir apostando por el universo drag con nuevos programas como Reinas al rescate, en el que estarán Sharonne, Estrella, Pupi y la maestra de ceremonias, Supremme Deluxe. Desconocemos si Drag Race España tendrá una tercera temporada, y ojalá que sí, pero si renueva, que traigan también de vuelta a The Macarena para comentar sus galas, porque su forma de entender el universo es muy necesaria en nuestra televisión.

[Más información: Su cara te suena: Sharonne de 'Drag Race' estuvo a punto de representar a España en Eurovisión]

Sigue los temas que te interesan