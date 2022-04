Su cara te suena: Sharonne de 'Drag Race' estuvo a punto de representar a España en Eurovisión

La pasada semana comenzó en ATRESplayer Premium la segunda temporada de Drag Race España, y de todas las participantes hay una a la que se le puede decir, con todo el derecho del mundo, eso de “tu cara me suena”. Hablamos de Sharonne, la última reina en entrar al taller del talent show, y que ya se ha alzado como una de las rivales más fuertes.

La más veterana de todas las concursantes (tiene 45 años) es de origen barcelonés, y venía con un amplio currículo en el mundo del espectáculo como actriz, cantante y presentadora. Muchos pueden conocerla gracias al dúo Shimai, el cual hace un par de décadas popularizó una versión modernizada del clásico ‘Estoy bailando’ de las Hermanas Goggi, y que fue includo en algunos recopilatorios superventas.

En su primera toma de contacto con Drag Race España Sharonne demostró que tiene mucho talento, una voz prodigiosa y un buen sentido del humor. El gran reto de la semana consistía en ofrecer dos pasarelas que definiesen las raíces de las participantes, con un look inspirado en una diva de su ciudad y otro con un traje que recuerde a la misma.

Para el primero de ellos, Sharonne emuló a la diva Montserrat Caballé, haciendo unos gorgoritos durante su desfile, y añadió una chispa especial al incluir a Freddie Mercury en su tocado, como guiño al tema ‘Barcelona’ que Caballé y Mercury grabaron en los años 80. Después apareció ataviada como una señora de la alta burguesía barcelonesa, con muchas pieles, que dejaría a un lado para ofrecer un look que recordaba la obra de gaudí y las palomas de la ciudad condal. Estuvo a punto de ganar el capítulo, aunque los jueces decidieron que su compañera Onyx era definitivamente la mejor de la noche.

Que Sharonne se fijase en grandes divas y diese el do de pecho no debería ser una sorpresa para los espectadores más fieles del universo de Atresmedia. Y es que ya fue concursante de Tu cara no me suena todavía, y allí imitó con un gusto exquisito tanto a Olga Guillot como a Chavela Vargas, llegando a ser tercer finalista.

Cuando ganó la primera gala del programa como Olga Guillot, Sharonne (o mejor dicho, Cristóbal Garrido, el artista que hay detrás del personaje) quiso dar las gracias porque Tu cara me suena “es un programa en el que habéis comenzado a travestir a los hombres, viéndolo con naturalidad” destacando cómo mucha gente se dedica, como él, al transformismo, y parece que esa disciplina “siempre queda detrás del teatro o de la música”.

Buceando en su amplio currículo nos encontramos, además, que Sharonne estuvo muy cerca de presentar a España en el Festival de Eurovisión. Y es que formó parte de Trans-X, grupo que participó en Eurocanción 2001, un programa que servía para elegir al mejor candidato para el certamen musical (y en el que el ganador fue David Civera).

Trans-X era el proyecto Pascal Languirand, y surgió a inicios de los años 80 en Canadá; fue muy popular con el tema ‘Living on Video’. Tras varias idas y venidas el grupo adquirió una nueva identidad, y estuvo formado por el propio Pascal, Sharonne, Kyra (drag compañera de Sharonne en el grupo Shimai) y Juan Karlos. Participaron en aquella preselección con el tema ‘Amándonos’, en cuya letra participó Sharonne, y fueron presentados por la cantante Salomé, que leyó el nombre del grupo como “Trans Equis”, en lugar de “transex”.

Aquella gala fue un auténtico caos, y falló todo lo que pudo fallar. La propuesta de la banda no convenció ni al público ni al jurado, y quedó en duodécima posición sobre una veintena de participantes.

Quién sabe si gracias a su paso por Drag Race España Sharonne se anima a participar en la próxima edición del Benidorm Fest y volver a probar suerte en Eurovisión. De momento ya ha conseguido un nuevo proyecto televisivo, y participará en Reinas al rescate, un formato novedoso que prepara TRESplayer Premium.

[Más información: ATRESplayer PREMIUM seguirá apostando por el drag y prepara el nuevo formato ‘Reinas al rescate’]

Sigue los temas que te interesan