Diego Arrabal, contra María Patiño: “¿Cómo va a estar satisfecha de tener que ir a un juzgado?”

Este pasado jueves, no fue un día fácil para la presentadora María Patiño. La conductora de Socialité acudía a los juzgados de Plaza de Castilla para responder a la demanda interpuesta por Antonio David Flores por un supuesto delito de injurias, calumnias y obstrucción a la justicia. Los hechos se remontan a unos meses atrás, cuando la gallega aseguró en directo en su programa de los fines de semana, que fue el ex guardia civil el que colgó carteles por Málaga dónde se le calificaba de maltratador. Y sobre este mismo tema ha estallado el periodista Diego Arrabal en su canal de YouTube.

El paparazi y excolaborador de Viva la vida, quiso dejar en evidencia a Patiño asegurando que ésta tiene complicado demostrar su verdad porque realmente “no tiene pruebas para demostrar” lo que dijo en el programa. Además, Arrabal se centró en un tuit publicado por María Patiño nada más salir del juzgado que aseguraba: "¡Satisfacción! Y ahora a seguir trabajando".

El tuit de María Patiño que ha indignado a Diego Arrabal

El malagueño era claro, "¿Esto qué quiere decir? ¿Satisfacción de qué? No puede estar satisfecha de una cosa que es mentira. Vea el juez lo que vea. Hay una cosa que está clarísima, que no hay ningún vídeo de Antonio David pegando carteles. Eso es mentira. ¿Cómo puede decir eso una profesional? Que yo entiendo que esté con el subidón porque ganó la Fashion Week. ¿Pero cómo puede decir satisfacción? No lo puedo entender, que como presentadora esté satisfecha por una mentira", y añadía, “no puede estar satisfecha de nada. Como va a estar satisfecha de tener que ir a una declaración en el juzgado que ha intentado suspenderla por activa y por pasiva”.

Sin embargo, su animadversión por la periodista no se quedaba ahí y también hablaba sobre el protagonismo de María en los diferentes programas de corazón de la cadena, “yo creo que este año le van a dar la medalla a la trabajadora del año en la TV. Porque ya lo único que le falta es presentar el informativo de las 21.00h. Que tenga cuidado Piqueras porque al ritmo que vamos la vemos sentada ahí. O a lo mejor vemos al trío la , la (…) al trío de Adela, María y Terelu porque yo no he visto un programa en el que haya más presentadores que colaboradores. No sé si es por el ego, para tener ahí a todo el mundo sentado y cada uno con su parte de ego o no lo entiendo. Es que no es un programa que haga falta tres presentadoras allí sentadas. Pero allá cada cual", concluía Arrabal.

La visceralidad con la que Diego Arrabal habla en sus vídeos no solo ha hecho que haya sido presuntamente vetado en los diferentes programas de Telecinco. También le han ayudado a subir en suscriptores, en la actualidad su canal cuenta con la nada despreciable cifra de 74.000 seguidores.

[Más información: Mediaset prescinde de Diego Arrabal en ‘Viva la vida’ por su controvertido canal de YouTube]

Sigue los temas que te interesan