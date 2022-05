Miguel, marido de Belén Esteban, confirma el éxito de la operación de la colaboradora

El pasado 25 de abril, Belén Esteban sufría un grave accidente en el plató de Sálvame: tras realizar una prueba física del programa de Telecinco, se rompía la tibia y el peroné. Poco tiempo después, los peores presagios de la colaboradora se cumplían y le confirmaban que tendría que someterse a una intervención quirúrgica a causa de la fractura.

Su lesión era tan grave, que los médicos le comunicaron que la operación debía ser inmediata. Pero lamentablemente se tuvo que retrasar diez días, ya que la de Paracuellos ha tenido que hacer frente a una serie de complicaciones en su piel a raíz de tener su pierna derecha inmovilizada. Durante este tiempo hasta su intervención ha guardado máximo reposo en su residencia en la localidad madrileña junto a su familia.

Pero finalmente, tras varias horas dentro de las instalaciones de la Clínica de la Luz, en Madrid, la colaboradora estrella de Telecinco ha sido operada con éxito de su rotura de tibia y peroné, a primera hora de la mañana. Miguel, su marido, ha querido tranquilizar a los medios y a los compañeros de cadena de Belén explicando que la operación había sido un éxito.

"Bien, ha ido todo muy bien. Todavía no nos han dicho cuántas horas ha estado, pero ha salido todo bien. No he podido verla", comentaba su esposo. Aunque se ha mostrado muy prudente con el parte médico, parece que todo ha concluido con éxito. Posteriormente, Miguel pedía a la reportera de Ya es mediodía que se retirara, ya que él no suele atender a los medios ni dar declaraciones, algo que le ha agradecido el presentador Marc Calderó: "Gracias a Miguel que nos ha atendido, algo que es poco habitual".

Después de acudir en varias ocasiones varias visitas al hospital, Belén Esteban ingresaba el pasado 5 de mayo en el hospital a causa de su rotura. Desde el primer momento, los médicos comunicaron a la copresentadora que mínimo tendría que estar en reposo absoluto entre seis y ocho semanas, algo que ha roto a la expareja de Jesulín de Ubrique y no ha levantado cabeza desde el accidente.

