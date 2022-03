Anabel Pantoja estalla contra 'Sálvame': "Seguid inventando, que estamos en una etapa muy buena"

Anabel Pantoja ha vuelto a activar el protocolo de abandono en Sálvame. La colaboradora ha protagonizado un tenso conflicto con Gema López en directo y ha acabado marchándose del plató, no sin antes dedicar un dardo envenenado al formato por la crisis de audiencia -y judicial- que atraviesa.

La periodista ha saltado ante la actitud combativa de la sobrina de la tonadillera y ha dicho lo siguiente: "En todo hay términos medios, entiendo que para ti toda la prensa está en contra de Isabel Pantoja, pero hace falta un poco de memoria histórica. Hubo un tiempo en que tu tía estuvo absolutamente protegida por la prensa", ha recordado.

"A Isabel se la ha comido el lobo que ella misma ha alimentado", añadió Gema. Sin embargo, Anabel se ha referido al documental Sin Perdón, el cual expone el supuesto maltrato mediático a su tía, para hacer un llamamiento a la autocrítica en el programa: "Este documental lo ha hecho La Fábrica de la Tele, tendremos que analizar un poco y no coger las cosas con pinzas", le contestó a su compañera.

"Gema me habla de una época en la que yo tenía pañales, me calla con cosas que yo no sé. Yo estoy hablando del trato que se le ha dado desde que tengo uso de razón", ha agregado la influencer.

El tono del debate se ha ido elevando hasta que Anabel ha estallado: "Interesa hacer daño, aquí se sienta a la gente que habla mal de mi tía y ha querido entrar gente para defenderla y se le ha colgado el teléfono", ha espetado.

Tras esto, la sobrina de la artista ha accedido a desgana a dictaminar si varios "colaboradores que se han creído jueces al amparo de los focos" son culpables o inocentes en el hostigamiento a su tía. Entre los periodistas que Anabel ha sentenciado como culpables ha estado, precisamente, Gema López.

Anabel ha aprovechado la ocasión para desmentir que Isabel Pantoja haya desheredado a sus hijos, tal y como informó Gema: "La información que diste el otro día es falsa, ella no ha cambiado el testamento", le ha dicho. "¿A qué fue al notario", ha preguntado la periodista. "¿Y a ti que te importa?", ha contraatacado ella.

"Que Isabel Pantoja vaya al notario es noticia, te guste a ti o no. Si voy yo no lo es, porque ni vendo discos, ni muevo la bata de cola ni tengo que hacer paseíllos al juzgado", se ha defendido Gema.

"Y tú a lo mejor te inventas lo que te cuentan y yo te lo desmiento. Mi tía no ha desheredado a sus hijos", insiste Anabel, pero su amiga se ha mantenido en su postura. "Tu tía ha ido al notario en dos ocasiones y ha hablado de este tema", ha expresado la periodista, ante lo que la 'sobrinísima' ha señalado que "una cosa es hablar y otra ejecutar".

"Ah, entonces ha ido", ha intervenido rápidamente Gema López, provocando un gran revuelo en plató por la revelación involuntaria de Anabel. "Me cago en mi p*** madre", ha dicho la influencer, levantándose de la silla para abandonar el plató. "Seguid inventando noticias falsas, que vamos por un buen camino, estamos en una etapa muy buena en el programa", ha dicho antes de que le bajaran el sonido del micrófono.

Finalmente, tras varios minutos fuera charlando con Belén Esteban, Anabel Pantoja ha vuelto al plató como si nada hubiera ocurrido y ha seguido participando en el resto de asuntos abordados durante la emisión.

[Más información: Anabel Pantoja, rota tras ver el documental sobre su tía Isabel Pantoja: "Hay mucho hijo de hospital en España"]

Sigue los temas que te interesan