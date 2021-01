Anabel Pantoja abandona 'Sálvame': "No voy a venir aquí a pasarlo mal"

Anabel Pantoja ha vuelto a enfrentarse a una de sus tardes más complicadas en Sálvame. Después de que Miguel Frigenti haya destapado que las joyas que la colaboradora vende están disponibles en Aliexpress por un precio muy inferior, el conflicto entre la colaboradora y Belén Esteban ha vuelto a aparecer.

La sobrina de Isabel Pantoja se ha visto superada por las acusaciones de Frigenti y, durante una publicidad, no ha podido contener las lágrimas al ver cómo se cuestiona su negocio, algo que ha hecho estallar a la de Paracuellos.

Miguel Frigenti ha acusado a Anabel de vender como exclusivas unas joyas que no lo son. Mediaset

"Lloras cuando te tocan lo tuyo. ¿Qué te crees, que a mí no me ha dolido dejar esto? Mucho, porque he perdido dinero, antes está mi dignidad y mi amistad", ha dicho Belén, que ha reprochado a su amiga que no diera un golpe en la mesa cuando tuvieron un conflicto por culpa de la empresa que gestiona el negocio que las ha enfrentado.

Ante el enfado de Belén Esteban, y tras un nuevo cruce de reproches entre ambas, Anabel ha anunciado su decisión de abandonar el programa: "Entiendo que no hay segundas o terceras oportunidades. Pero no hay compensación con lo que acabo de vivir. Y mira que tengo lo de mi familia. He vivido cosas peores, pero esto no".

La colaboradora ha confesado que este martes ha sido "uno de los peores días" de su experiencia en el programa. "Llevo un cúmulo, pero esto es la gotita. Hay etapas y yo, como se dice que solo pienso en el dinero, lo mismo me ahorro eso. Así demuestro que lo que me importa es estar bien con la gente. No voy a venir aquí a pasarlo mal. No me compensa. Me voy a quedar en Canarias", ha aseverado.

Belén Esteban y Anabel Pantoja han vuelto a vivir un enfrentamiento en directo. Mediaset

Kiko Hernández ha alimentado la tensión al afirmar que, durante la publicidad, Anabel había pronunciado una frase contra Belén: "Me voy de Sálvame y que se quede como el centro del universo". La 'sobrinísima' ha negado reiteradas veces haber dicho esas palabras, pero el colaborador iba un paso más allá: "Gracias a Dios no lo he escuchado solo yo y está grabado", ha defendido Hernández.

Sin poder contener las lágrimas, Anabel Pantoja ha insistido en su deseo de no volver al programa. "No me parece correcto ni creo que me merezca esto". Unas palabras que conmovían a Belén Esteban, que se ha mostrado arrepentida por decir no estaba dispuesta a retomar la amistad con su compañera.

Anabel Pantoja y Belén Esteban se reconcilian y siguen siendo amigas 😍 #yoveosálvame pic.twitter.com/83jID1LKfD — Rafael García López 💻📺 (@RafaelGarciaLAF) January 26, 2021

Finalmente, Belén se saltaba los protocolos de seguridad -pese a que todos los colaboradores tienen la PCR hecha- y abrazaba a Anabel para mostrarle su apoyo. A pesar de ello, la sobrina de Isabel Pantoja ha vuelto a asegurar que se marchará a Canarias y, por el momento, no está dispuesta a volver a pisar el plató de Sálvame.