Esperanza Aguirre desvela qué bragas usa y confiesa el complejo por el que estuvo años sin ir a la playa

Esperanza Aguirre ha sido una de las protagonistas de la nueva entrega de Encuentros Inesperados, emitida este jueves en laSexta. La expresidenta de la Comunidad de Madrid ha participado en el programa de Mamen Mendizábal para debatir sobre feminismo con otras tres mujeres: la influencer Carolina Iglesias, la periodista Luz Sánchez Mellado y la cantante La Mala Rodríguez.

Antes de comenzar la tertulia, Aguirre ha protagonizado su propio encuentro previo con Carolina Iglesias, conocida como Percebes y Grelos, que le ha arrancado a la expolítica una confesión inesperada sobre su más estricta intimidad.

La presentadora del podcast Estirando el Chicle ha explicado a la exdirigente popular cómo funciona su programa. "Cada programa es un tema y vienen mujeres". Además, le ha explicado la tradición de que cada invitada entregue unas bragas en la entrevista. "Es guay porque conoces mucho a la gente por la braga que te trae", añade.

Sin embargo, la expresidenta madrileña asegura que no presta mucha atención a la hora de escoger su ropa interior. "Pues yo abro el cajón de las bragas y cojo". Además, no dudó en confesar que todas sus bragas son "lisas". "¿En beige?", preguntaba Iglesias. "Tengo en negro, blanco y gris", reveló.

La youtuber no dudó en invitar a Esperanza Aguirre a visitar su programa, pero ella no se mostró muy por la labor. "Os haría una visita, pero con la mala memoria que tengo seguro que se me olvida ir con bragas al programa", bromeó.

Su mayor complejo

La ropa interior no fue el único asunto de su intimidad que abordó Esperanza Aguirre en Encuentros Inesperados. La exmandataria de la Comunidad de Madrid también confesó que estuvo "muchísimos años sin ir a la playa" por culpa de un complejo que le atormentaba.

"No tengo ganas de ver mi celulitis reflejada en el ¡Hola!", comentó a sus interlocutoras. "¿Qué pasa con la celulitis? Yo no conozco a ninguna mujer que no tenga", espetó la presentadora, una postura que apoyó La Mala Rodríguez asegurando que ella tiene "muchísima celulitis" y que su foto con más likes en Instagram aparece en primer plano "todo el muslamen".

