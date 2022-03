Jesús Sánchez Martos, el médico de la tele: "Telecinco es como el porno de Canal+, nadie dice que lo ve"

Desde que la pandemia azotara el planeta hace ya dos años, la salud ha acaparado la actualidad televisiva hasta el punto de que numerosos profesionales de ese ámbito se han convertido en fenómenos mediáticos. Este es, sin duda, el caso de Jesús Sánchez Martos, el doctor al que más de tres millones de personas veían explicar la pandemia diariamente en Sálvame con términos sencillos y ejemplos cotidianos durante lo peor del confinamiento.

Actualmente, Sánchez Martos continúa apareciendo con asiduidad en el espacio de Telecinco, así como en diversos programas de otras cadenas de televisión y radio. Y es que la divulgación de la salud ha sido parte intrínseca de su carrera sanitaria desde hace 40 años, cuando Manolo HH le llamó para hablar del sida en RNE a las tres de la mañana.

El doctor acaba de publicar 'Mejor prevenir que curar' (Penguin Random House), una guía para "ganarle años a la vida y llenar la vida de años". Su vocación médica se impregna en cada página de este libro, el tercero que publica, del que ha cuidado hasta el más mínimo detalle. "Este color de página, este tipo de letra y la tinta facilita que las personas mayores puedan leerlo sin fatigar la vista", explica orgulloso a BLUPER mientras toma un saludable zumo de tomate.

Con el mismo carisma y cercanía que transmite en televisión, el doctor Sánchez Martos repasa su trayectoria profesional, su agridulce y fugaz experiencia en política y su nueva vida como "pensionista del Estado" a sus 68 años, ya que el término 'jubilado' está desterrado de su diccionario y dejar de trabajar no es una opción que contemple.

El doctor Sánchez Martos acaba de publicar su tercer libro. Sara Fernández

El prólogo del libro lo firma Jorge Javier Vázquez. ¿Le conocía antes de 'Sálvame'?

No, y es curioso porque yo no veía Sálvame, salvo cuando mi suegra o mi mujer lo ponían haciendo zapping. Apareció el coronavirus y recibí una llamada de un subdirector de Sálvame para colaborar en el programa. Lo primero que le contesté es que yo no pintaba nada allí, que no es mi estilo. Me pidió una oportunidad, nos sentamos a hablar, propuse una sección y lo aceptaron.

Con Jorge Javier hubo un feeling desde el principio. Es un grandísimo profesional y una gran persona. Ahora con 'Desmontando a Séneca' ha demostrado también que es un actor como la copa de un pino.

¿Cómo se siente trabajando en 'Sálvame'?

Me siento especialmente cómodo. Llevo 40 años en los medios y en ningún programa me han tratado como en Sálvame, con ese respeto, libertad, independencia y cariño. Hay que desmitificar el tema de Telecinco. Cuando empecé en Sálvame estaba en 13TV, Telemadrid, Antena 3... Telecinco nunca me ha exigido que no esté en otro medio para trabajar con ellos; sin embargo, en Antena 3 sí se me exigió que tenía que dejar Telecinco si quería seguir en Espejo Público.

¿Dentro de la profesión médica también se ha sentido juzgado por trabajar en Telecinco?

Claro. Incluso por amigos y compañeros. Me decían "¿pero tú qué haces ahí?". Y yo contestaba "divulgar, pero ya veo que ves Telecinco". Es lo mismo que la gente hacía con Canal+ y las películas porno, que nadie decía que las veía. Por otro lado, es curioso que por estar en Telecinco para mucha gente soy rojo, pero como también estoy en Telemadrid, para otros soy de derechas.

'Mejor prevenir que curar' es el tercer libro del doctor Sánchez Martos. Sara Fernández

Trabajando en 'Sálvame' ha protagonizado varios encontronazos con Paz Padilla. ¿Cómo ha sido su relación con ella?

Es una gran amiga. No obstante, yo no sé mentir, cuando Paz dijo en sus redes que la vacuna no servía para nada, tuve que contestarle y decirle que era un error y que eso lo podía decir en su baño, pero no en las redes. No se enfadó conmigo, a un amigo se le dice lo que no gusta y si deja de hablarte por decírselo es que no era tan amigo. Yo me sigo considerando amigo de Paz Padilla.

¿Ha hablado con ella de su salida de Mediaset?

No, y tampoco sé muy bien las razones de su despido, porque yo voy a Telecinco media hora antes de empezar mi sección y luego me voy, tengo muy poca relación profesional con la cadena. Si la han despedido por irse del plató, es razonable, porque ella tiene un contrato que le exige estar en un horario. Si yo mañana voy a hacer mi sección de salud, me cabreo con Jorge Javier y me voy, no sería lógico que me llamaran a la semana siguiente. Sálvame es un programa muy difícil.

La exposición en televisión suele despertar el interés por la faceta personal. ¿Daría el salto si Mediaset le ofreciera participar en un reality?

Jorge Javier me ha ofrecido varias veces ir a Supervivientes y yo he dicho públicamente que voy, pero como médico del equipo. Me voy tres meses a Honduras y atiendo a la gente encantado, pero participando no sobreviviría y no es mi estilo. Sé que se gana mucho dinero con eso, pero el dinero nunca ha sido mi interés y ahora con 68 años, menos.

"Los tertulianos no han visto un coronavirus en su vida ni saben lo que es un virus, pero desde el principio opinan"

Jesús Sánchez Martos fue consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Sara Fernández

¿Soñaba con ser divulgador de la salud en televisión o le han ido surgiendo oportunidades?

Yo siempre me he dedicado a la divulgación. Hace 40 años, cuando era enfermero y estaba terminando la carrera de Medicina, recibí una llamada de Manolo HH, de RNE, para ir a un programa a las 3 de la mañana a hablar del sida, de lo que por aquel entonces nadie quería hablar. Fui, me gustó y ahí empecé. Para mí la divulgación es hacer fácil a los demás lo que como médico es difícil.

¿Se ha perdido la figura del divulgador en televisión?

Se ha perdido la credibilidad. El coronavirus ha acabado con la credibilidad de los políticos, de los responsables sanitarios, de muchos investigadores... El divulgador tiene que tener credibilidad.

¿Cree que a veces se le da credibilidad a alguien por el simple hecho de salir en televisión?

Por supuesto. Ahí tienes el ejemplo de los tertulianos. ¿Cómo puede ser que los tertulianos sepan de todo? No han visto un coronavirus en su vida ni saben lo que es un virus, pero desde el principio daban opinión. La salud pública no es opinable, un tertuliano no puede estar hablando ahora de eso y por la noche de la bolsa. Ahora esos mismos tertulianos son expertos en la guerra. Yo creo que cada uno tiene que hablar de lo que sabe, porque si no se pierde muchísima credibilidad.

¿No se cansa de ser médico las 24 horas del día?

Soy un hombre muy afortunado, disfruto enormemente con mi trabajo y lo echo de menos incluso en vacaciones. La gente que me conoce nunca me ha visto triste o enfadado por el trabajo, o molesto porque me llamen por teléfono. Mi teléfono está encendido 24 horas y tengo que cargarlo dos veces al día.

El doctor presume de su vocación sanitaria y atiende dudas las 24 horas del día. Sara Fernández

Pero siempre se dice que no hay que llevarse el trabajo a casa...

Los psicólogos, con los que me llevo muy bien, siempre han dicho que no te lleves el trabajo a casa, pero yo a mis alumnos siempre les digo que un médico o un enfermero no trabaja de 8 a 15, tú no te puedes ir a tu casa y olvidar al paciente con el que has estado. Yo siempre me llevo el trabajo a casa, lo que no hago es compartirlo con mi familia, salvo cuando hay alegrías.

¿Cómo hace uno para no deshumanizarse después de tantos años atendiendo a pacientes?

Qué bonita pregunta. Cuando yo fui consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, lo primero que hice fue poner en marcha el Plan de Humanización de la Asistencia Sanitaria. La pandemia ha demostrado que lo que se ha hecho no es humanización. Todos tenemos que morir, pero cuando nos toque. Ha habido muchísimas personas que se han muerto sin que les tocara, aunque tuvieran 87 años, murieron porque no había respiradores. Y lo peor de todo es que se han ido sin poder ver a sus familiares, no se podía hacer una caricia porque a alguien se le ocurrió decir que el virus se contagiaba por las manos. Si yo acaricio a un paciente, eso es lo último que se lleva y yo luego me lavo las manos.

¿Se encontró muchas trabas para humanizar la Sanidad como consejero?

¡Horrores! Por ejemplo, en el Hospital de La Paz el gerente decidió poner un torno para las visitas. No se puede entrar así a un hospital, eso se hace en los campos de fútbol. Cuando fui consejero le pedí que lo quitara y tardó más de dos años en hacerlo. Otro ejemplo de humanización son las batas de los hospitales, los pacientes no pueden ir enseñando el trasero. Humanización también es que en una habitación no puede haber más de dos pacientes, no se puede permitir. Lo que hace falta es potenciar más la Atención Primaria, nunca entendí que se abrieran hospitales nuevos, como hizo Esperanza Aguirre, cuando lo primero que hay que hacer es potenciar los centros de salud para que la gente vaya menos a los hospitales, eso también es humanización.

"En mi etapa como consejero recibí muchas llamadas de Génova a las que siempre contestaba que no"

¿Se puede ser un buen gestor y a la vez un buen político?

Definitivamente, no. Yo fui el primer gestor de la Sanidad autonómica que no pertenecía a un partido. Nunca pensé en llegar a la política ni estaba en mis sueños, pero Cristina Cifuentes confió en mí para gestionar los 8.000 millones de euros de presupuesto, porque sabía que iba a ser honesto y honrado con ese dinero. Yo me dedicaba a la gestión, pero no a la política, y eso me ha costado muchos disgustos. Recibía muchas llamadas desde Génova a las que contestaba con mucha frecuencia que no. A los políticos no les gusta que un gestor no siga las directrices. La gestión de la Sanidad no tiene que tener un color político, si Cifuentes estuviera en el PSOE, yo habría sido consejero igualmente.

¿Sigue manteniendo relación con Cifuentes?

Sí. La respeto y la respetaré siempre y le agradezco que me diera la oportunidad de gestionar la sanidad madrileña, que creo que es la mejor de toda Europa. A Cifuentes la quise, la quiero y la querré, creo que es una gran persona.

[Más información: La audiencia aplaude a 'Sálvame' por su manera de tratar el coronavirus]

Sigue los temas que te interesan