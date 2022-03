¿Ocultó 'Secret Story' las actitudes machistas de Luca con Cristina Porta?: la polémica tras su ruptura

Luca Onestini y Cristina Porta han puesto fin a la intensa y cuestionada historia de amor que nació en la primera edición de Secret Story. El excuñado de Adara y la periodista salieron juntos y felices de la casa de Guadalix y continuaron con su noviazgo tras la victoria del italiano en el reality, pero su relación no ha llegado a buen puerto y ahora las acusaciones de machismo se ciernen sobre Luca, mientras que muchos de los seguidores de Cristina acusan al programa de haber ocultado actitudes censurables del italiano durante el concurso.

En medio de reproches cruzados por parte de los dos exconcursantes, las redes se han hecho eco este jueves de un vídeo extraído del canal 24 horas de Secret Story durante el paso de Luca y Cristina por la casa. En la escena, aunque no se ve a la pareja en el plano, se puede escuchar al italiano reprochar a su novia que se ponga unos pendientes que no le gustan y exigir que se los quite.

"¿Por qué te has puesto este pendiente de mierda? Quítatelo", se oye decir a Onestini. "Tú me tomas el pelo, ¿no? ¿Por qué me lo tengo que quitar? ¿Por qué tiene que ser lo que tú digas? He decidido yo", espetó la concursante. Pero su pareja insistía: "Tú, más sabes que una cosa me puede hacer enfadar, más la haces", le reprochaba. "¿Qué te ha hecho enfadar? ¿Que me ponga estos pendientes?", pregunta Porta al final del vídeo.

Pese a que se puede apreciar que la pieza está cortada y, por tanto, no se puede comprobar hasta qué punto es veraz, lo cierto es que muchos espectadores han reprochado al programa haber ocultado las actitudes machistas de Luca Onestini, mientras que otros muchos han recordado que hubo personas que ya advirtieron en su momento del comportamiento tóxico del italiano.

En medio de la polémica, la periodista ha compartido con sus seguidores en Twitter su malestar tras romper con su novio. "Me siento sola y muchas veces me arrepiento de haber entrado en la casa. Esa es mi realidad. Pero os agradezco en el alma todo el cariño que me dais. Nos vemos esta noche", escribió el pasado 13 de marzo.

Luca respondió con dos extensos tuits explicando su ruptura: "Si mi presencia molesta, prefiero quitarla. Estoy en el hotel desde ayer, NO POR MI DECISIÓN. Que quede claro. Tengo que aguantar que no se me conteste siquiera al móvil. Y si lo hace es solo para decirme que no vuelva a casa, cuando era lo que yo más quería. No tiene tiempo para contestarme, pero para escribir un tweet diciendo que se siente sola sí tiene tiempo".

"Fue ella la que me dijo que no volviera a casa antes de las cinco por evitar verme. Me duele mucho todo esto y no me lo merezco", proseguía el hermano de Gianmarco. "Basta de mentiras. Ayer hablamos y decidimos que así no se puede seguir. Que cada uno siga su camino y que lo hagamos por separado. Besos".

Esta publicación provocó la reacción de Fátima Moreno, una de las mejores amigas de Cristina Porta. "Eres un machista maltratador, das asco. Espero que nadie te crea y mucho menos una mujer. Suerte con tu vida de postureo y colaboraciones gratis, qué pena".

Tras el revuelo generado por su tajante respuesta a Luca, la joven rectificaba y borraba el tuit, publicando otro en el que rebajaba el tono, pero mantenía de forma velada la acusación de maltrato: "Nos engañaste a todos. Espero que nadie te crea y mucho menos una mujer. Suerte con tu vida de postureo y colaboraciones gratis, qué pena", se lee en el nuevo tuit. "Lo he editado porque ante la amenaza de denuncia, por desgracia, sigue siendo casi imposible para una mujer demostrar y probar algo que no ha sido físico", explicó después la defensora de Cristina.

Algunos compañeros de edición como Adara, Miguel Frigenti o Daniel Oviedo de Gemeliers han cargado contra Luca Onestini tras su ruptura. De hecho, los hermanos cantantes ya tildaron de agresivo al italiano en Guadalix, aunque en aquel momento Cristina Porta salió en defensa de su chico.

