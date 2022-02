Piqueras llamó a Raquel Mosquera para decirle que le encantó cuando le dio paso desde ‘Sálvame’

Desde el año 2020 Sálvame cogió una particular costumbre: la de despedir el programa en su franja Tomate dando paso a Informativos Telecinco con Pedro Piqueras en directo, con la pantalla partida. En más de una ocasión esas transiciones se tiñeron de momentos surrealistas: vimos a Anabel Pantoja desnuda sobre la nieve, por ejemplo, cediendo el testigo a Piqueras. O incluso le encargaron a algún invitado el despedir Sálvame y pasar a las noticias.

En la jornada del 22 de septiembre de ese 2020, Jorge Javier Vázquez le propuso a Raquel Mosquera, que estaba en el plató, que se despidiese. Y entonces la peluquera dijo “Vamos a dar paso, señores, a Pedro Piqueras. El gran Pedro Piqueras. Uno de los grandes del Telediario, que lleva muchos años en nuestras televisiones. ¡Un besazo y os dejamos con Pedro Piqueras!”.

Mientras ella hablaba, alguno de sus compañeros se reían de fondo. En ese momento, la pantalla se dividía en dos, y se mostraba que Piqueras no sabía qué cara poner. Además, el presentador comenzaba el espacio con un tono radicalmente diferente a ese aire festivo de Sálvame, narrando los malos datos que la había en España por la pandemia del coronavirus.

📹Nuevo paso caótico de 'Sálvame' a 'Informativos Telecinco' con Pedro Piqueras, protagonizado por Raquel Mosquera #yoveosálvame pic.twitter.com/gAlmE7haje — Tweets de tele (@teletuits) September 22, 2020

Aquel momentazo ha vuelto ahora a estar de actualidad, pues Mara Torres estaba entrevistando a Pedro Piqueras en su programa El Faro de la Cadena SER y le preguntó por cómo lo vivió. “Pobrecita Raquel”, decía el presentador y director del noticiero, mientras le reproducían en audio la transición entre Sálvame e Informativos Telecinco.

“No me molestó en absoluto, Raquel es una persona muy tierna”, explicó el presentador. “Yo la conozco de Las Rozas, tiene allí la peluquería y me he pasado a saludarla. Sé que ella ese momento lo vivió como qué bien, qué ocasión, le voy a dar paso a esta persona a la que aprecio”, continuó explicando.

Mara Torres apostilló que le dio paso con la expresión “el gran Pedro Piqueras”. “Ella dijo el gran Pedro Piqueras, pero bueno. Yo vi que en ese momento se ponía en jarras, miraba a ver dónde estaba su cámara y se lanzaba a decir aquello”, siguió explicando el presentador, que aprovechó la ocasión para defender a Mosquera y aclarar que tiene muy buena relación con la que fuese concursante de Supervivientes.

“Yo creo que las cosas no deben ser así, pero en el caso de Raquel que hubo tantos comentarios, hubo un poco de crudeza hacia ella. Y al día siguiente la llamé a la peluquería y le dije ‘Mira, Raquel, ni te molestes por estas cosas. A mí me ha encantado’”, finalizó.

#Gatopardo | Pedro Piqueras: "Llamé a la peluquería de Raquel Mosquera y le dije que me encantó cómo me dio paso desde @salvameoficial "



📻La conversación completa del presentador y editor de @informativost5 con @maratorres_ en @La_SER https://t.co/5cPOt8aICj pic.twitter.com/89JtNygoG1 — El Faro (@ElFaroSER) February 23, 2022

[Más información: Piqueras se pronuncia sobre las transiciones de 'Sálvame' y cuenta su doloroso secreto para no reírse]

Sigue los temas que te interesan