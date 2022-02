Telecinco retira 'Montealto' y vuelve a apostar por el 'Deluxe' para la noche del viernes

El Deluxe ya tiene nuevo día de emisión en Telecinco. Después de que la cadena de Mediaset decidiera retirar el formato de la noche del sábado para apostar por Idol Kids, ahora su programación desvela el nuevo emplazamiento del programa de entrevistas presentado por Jorge Javier Vázquez.

El viernes volverá a ser la noche del Deluxe, por lo que Mediaset ha optado por no seguir alargando, de momento, la emisión de Montealto, el programa protagonizado por Rocío Carrasco que está sirviendo como previa a su segunda docuserie en la cadena.

Con este movimiento, el formato de La Fábrica de la Tele vuelve a la noche del viernes apenas seis meses después de haber regresado al sábado. Y es que entre mayo y septiembre del pasado año, el espacio se emitió los viernes para dejar lugar en la sexta noche de la semana a la nueva temporada de Volverte a ver.

La nueva estrategia de Mediaset busca levantar los datos de Idol Kids, que desde el estreno de su segunda temporada no ha terminado de cuajar entre la audiencia. De hecho, el talent infantil retrasó su emisión a partir del 7 de febrero, comenzando a las 23 horas tras la entrega de Montealto.

Este lunes 21 de febrero, la cadena decidía retirar temporalmente el formato presentado por Jesús Vázquez para emitir en su lugar la entrevista de Ana Obregón en Mi casa es la tuya.

Ahora, Mediaset parece haber encontrado el hueco definitivo para emitir lo que queda de temporada de Idol Kids: la noche del sábado, donde la competencia televisiva es menor. De esta manera, el programa se medirá frente a las ofertas cinematográficas de La 1 y Antena 3, así como a laSexta Noche en laSexta.

El Deluxe, por su parte, tendrá que enfrentarse este viernes a Tu cara me suena, que la semana pasada brilló en Antena 3 con su segunda semifinal y marcó un 20.3% de cuota y 2.251.000 espectadores de media.

Teniendo en cuenta los datos de audiencia de los últimos meses, Viernes Deluxe no va a tener fácil poder competir contra el concurso de imitaciones de Manel Fuentes. Y es que Tu cara me suena ha liderado en 11 de las 13 galas que ha emitido, superando en todas ellas la barrera de los dos millones de espectadores. Sábado Deluxe, por su parte, venía liderando con datos mucho más discretos pese a no tener una competencia potente. Este 19 de febrero, por ejemplo, anotó un 12,2% de cuota con 1.190.000 espectadores de media.

[Más información: Telecinco retrasa la segunda gala de 'Idol Kids' a las 23:00 horas tras su discreto estreno en audiecias]

Sigue los temas que te interesan