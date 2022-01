Jorge Javier Vázquez calla a Lolita por nombrar las series turcas: "Al enemigo ni agua"

Tensión en el plató de Sábado Deluxe. La visita de Lolita Flores es siempre bien recibida por los colaboradores del espacio del corazón, y es que la artista cuenta con una personalidad que pocas veces decepciona. Si bien es cierto que la entrevista estaba desarrollándose de manera divertida y distendida, el hecho de que la hija de 'la faraona' nombrase a Can Yaman -uno de los actores más populares de las exitosas series turcas- no gustó nada a Jorge Javier Vázquez. Una mención que el presentador rápidamente trató de reprender.

"Oye cuidado, perdona una cosa. Aquí las series turcas no se nombran", dijo el de Badalona ante la mirada de Lolita, que respondió: "Ah, porque son de la otra cadena. Bueno, pero Can Yaman es universal. ¿O no te gusta a ti Can Yaman?". La cantante se quedó atónita al escuchar a Jorge decir que no sabía quién era este actor y que "ahí empezó el mal". Sorpresa ante la que el presentador espetó: "Al enemigo ni agua".

"¡De enemigo nada que me dan de comer todo el año!", respondió Lolita aludiendo a que ese "enemigo", Antena 3, es la cadena con la que trabaja habitualmente como jurado en Tu cara me suena. Una conversación que divagó entre la broma y el reproche y que terminó con las palabras del omnipresente Jorge Javier: "Nosotros con Turquía no queremos saber absolutamente nada".

Jorge Javier VS las series turcas de Antena 3 #lolitadeluxe pic.twitter.com/Zyx62Tezae — Diego 🧸 (@diegobferrandez) January 15, 2022

Durante este fugaz 'desencuentro', se podía escuchar a Lydia Lozano aclarar que Can Yaman forma parte del reparto de actores de varias de las series turcas que emite Divinity, cadena perteneciente a Mediaset. Una incisión de la que el catalán hizo oídos sordos. Si bien es cierto que Mediaset fue pionero en traer series turcas a la pequeña pantalla de nuestro país, el bombazo de audiencias definitivo se ha gestado en Antena 3. Una situación que actualmente está llevando a Sálvame a una grave crisis, ya que son varias las tardes en las que la emisión de este tipo de ficción compite directamente con su franja horaria. Un enfrentamiento en el que los 'culebrones' salen victoriosos.

Además, cabe destacar que en octubre del pasado año, y dado el gran éxito que las series turcas estaban teniendo en las tardes de Antena 3, Mediaset decidió fulminar Sálvame Tomate para emitir una de sus nuevas compras provenientes del país del Bósforo. Un experimento que no resultó beneficioso en datos, pero que puso en la cuerda floja la prevalencia del veterano espacio del corazón. Una realidad que vendría a justificar la inquina que Jorge Javier Vázquez ahora manifiesta.

