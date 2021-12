Antena 3 finalizará el año como líder de audiencias: las claves de la consolidación de su modelo de televisión

Diciembre nos traerá la confirmación de un cambio en el liderazgo televisivo. Y es que a falta de tres días para que finalice el último mes del año, Antena 3 se ha asegurado la victoria sobre Telecinco por segundo mes consecutivo, la cuarta en los últimos cinco meses (agosto, septiembre, noviembre, diciembre).

Según datos de Kantar, la principal cadena de Atresmedia promedia a día de hoy un 13,7% de cuota de pantalla, cuatro décimas más que la de Mediaset España, que anota un 13,3% de cuota de pantalla. La de San Sebastián de los Reyes crece 0,5 puntos respecto a diciembre de 2020, mientras que la de Fuencarral baja 7 décimas.

Hace ahora un año, Telecinco cerraba diciembre con un 14% de cuota de pantalla que, si bien suponía una caída de 1,8 puntos respecto a noviembre de 2020, le ayudaba a superar a Antena 3 en ocho décimas (13,2%). La de Atresmedia subía cuatro décimas respeto al mes anterior y 2,6 puntos respeto a diciembre de 2019 (10,6%).

Es decir, en apenas dos años, la diferencia entre ambas cadenas ha pasado de 4,7 puntos en favor de la cadena de Mediaset España (15,3% vs. 10,6%) a las cuatro décimas actuales en favor de la de Atresmedia (13,7% vs. 13,3%).

La clave de este cambio en audiencias radica en la consolidación de un modelo de televisión con una parrilla diaria muy estable que le concede numerosos liderazgos diarios a la cadena dirigida por Silvio González.

La milla de oro

Como ya hemos analizado anteriormente, uno de sus grandes pilares lo encontramos en el prime time con el tándem formado por Pasapalabra, Antena 3 Noticias 3 y El Hormiguero. La cadena es líder indiscutible de la franja más importante del día con un 15,1% de cuota, 3,2 puntos más que Telecinco (11,9%).

Asimismo también le han ayudado los datos conseguidos por la novena edición de Tu cara me suena, que está por encima del 20% de cuota de pantalla; los de La Voz, que ha mejorado sus datos en la noche de los sábados; y los de la serie turca Infiel, que lidera cada domingo.

También logra ganar en la franja de sobremesa (15,5% vs. 13,8%) gracias a los datos consechados por La Ruleta de la Suerte y la primera edición de Antena 3 Noticias, con Sandra Golpe, que acumula 47 meses de liderazgo.

Peor suerte corre en las franjas de mañana (14,3% vs, 11,3%), late night (16% vs. 12,1%) y tarde (14,1% vs. 13,2%). No obstante, en ésta última consigue recortar la distancia de 4,4 puntos (16,4% vs. 12%) a nueve décimas gracias a la llegada de Tierra amarga y el buen momento de ¡Boom! y Amar es para siempre.

Al liderazgo de Antena 3 en diciembre también se le sumará el de Atresmedia como grupo y laSexta como cadena de segunda generación. Como grupo gana por cuatro décimas con una cadena menos (27,3% vs. 26,9%), mientras que la cadena verde gana a Cuatro por nueve décimas (6,3% vs. 5,2%).

