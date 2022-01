Señalan a Lydia Lozano de racista por hacer ‘blackface’ como rey Baltasar en ‘Sálvame’

En la tarde del 5 de enero la televisión se llenó de reyes magos, bien porque se retransmitiese alguna de las cabalgatas que tenían lugar en España, o porque los diferentes programas diesen la bienvenida a sus majestades de Oriente. Así, por ejemplo, Pasapalabra recibió la visita de Melchor, Gaspar y Baltasar y regalaron el juego del programa a los invitados de aquella tarde, José Corbacho, Eva Hache, Silvia Alonso y Miguel Diosdado.

En Sálvame, por su parte, disfrazaron de reyes magos a tres colaboradores: Antonio Montero fue Melchor, Gustavo González Gaspar y Lydia Lozano se convirtió en Baltasar. Y esta última colaboradora se convirtió en el centro de numerosas críticas en las redes sociales por fomentar el blackface, esto es, el maquillar a personas blancas de color negro, con tonos que normalmente no son naturales y con finalidad principalmente humorística o caricaturesca.

En un momento dado del programa Lydia Lozano quiso dar su opinión sobre su disfraz, ya que le estaban llegando mensajes al respecto. “De verdad, que me escriban diciendo que yo cómo estoy morena. Baltasar era negro”, decía la periodista. “Lo que estoy haciendo es una palabra nueva que no sabía, blackface”, continuaba diciendo, para añadir que le habían dicho que estaba “haciendo racismo, por dios. No soy racista, ni este programa. No tenemos un colaborador negro, ese es el único problema”, insistía.

Paz Padilla, la presentadora de Sálvame en aquella tarde, bromeó entonces diciendo que ella “está negra”. Por su parte, Lydia dijo que le habían puesto un tono “normalito” para interpretar a Baltasar. “Yo suelo estar así en verano, aquí no hay racismo, Baltasar es negro y yo soy una embajadora”, terminó defendiéndose la colaboradora, que luego se puso a hacer su conocido baile chuminero.

Un discurso que no terminó de convencer a quienes la habían señalado. “Sí es racismo y sí sois racistas”, escribió la concursante de Drag Race España Inti, compartiendo el vídeo de Lydia Lozano explicando por qué va así maquillada.

