Julián Muñoz, Telecinco y una 'verdad' que se parece demasiado a una venganza

'No es la hora de la venganza, es la hora de la verdad'. Esta frase lapidaria -e inusualmente larga para un programa de televisión- da nombre a la nueva docuserie con la que Telecinco pretende dar un nuevo campanazo. Julián Muñoz se sentará ante las cámaras de Mediaset para narrar con todo lujo de detalles su relación con Isabel Pantoja.

Apenas seis meses después de conseguir la libertad condicional por la "enfermedad grave e incurable" por la que ya se libró de la cárcel en 2016, el condenado exalcalde de Marbella tendrá una oportunidad de oro en la cadena de Fuencarral para contar los seis años de romance que mantuvo con la tonadillera, otrora protegida de la compañía de Vasile.

Curiosamente, hace apenas unos días Informalia publicaba que Mediaset había vuelto a tentar a Isabel Pantoja para volver a la cadena, oferta que parece que la artista ha rechazado. Parece, por tanto, que Telecinco ha pasado al plan B y, al no poder contar con la cantante, ha optado por dar voz a uno de sus peores enemigos.

Pese a que todo el mundo tiene derecho a contar su versión, no deja de llamar la atención cómo Mediaset controla los tiempos y, en función de sus propios intereses empresariales, impone el relato para elevar a los altares a Pantoja o machacarla hasta hundir su imagen pública en un lodazal.

Después del linchamiento propiciado por Kiko Rivera en Cantora, la herencia envenenada, ahora es Julián Muñoz quien asestará un nuevo golpe mediático a la tonadillera en pleno duelo por la muerte de su madre, doña Ana. Violencia mediática, ¿les suena?

No contentos con volver a atacar a la artista para conseguir audiencia, desde Mediaset tienen el cuajo de anunciar la docuserie como una historia de justicia y "verdad". Sí, la misma narrativa que utilizaron con Rocío Carrasco ahora les sirve para sentar en prime time a un corrupto condenado a verter todo tipo de acusaciones sobre una mujer que, a diferencia de él, sí pagó su condena, tanto judicial como mediática y social.

La propia Isa Pantoja ha mostrado este martes su preocupación por las consecuencias que esta docuserie pueda tener en el estado anímico de su madre. "Para mi madre ha sido un calvario todo esto y ahora es volver a removerlo", ha afirmado. La joven asegura que "no tiene mucho sentido que salga de repente esa información ahora".

Desde Sálvame, Belén Esteban también ha puesto la nota de cordura acusando a Julián Muñoz de aprovecharse del silencio de Isabel Pantoja. Y cabe añadir a su discurso que esa actitud del exedil es exactamente la misma que tuvo Antonio David con Rocío Carrasco durante dos décadas, también con la complicidad de esa cadena que asegura haber aprendido de sus errores.

"Esta cadena la contrató y todos estabais aplaudiendo", ha dicho la de Paracuellos sobre la tonadillera, recordando cómo la artista se convirtió en intocable en cuanto firmó su contrato para participar en Supevivientes y ejercer como jurado en dos talents de Mediaset.

Resulta también llamativo que sea Paloma García Pelayo la encargada de hacer esta entrevista en profundidad. Ella que tanto y tan bien ha defendido a Rocío Carrasco tras su docuserie, ahora será parte directa del linchamiento mediático a Isabel Pantoja. Por supuesto, como periodista tiene la libertad de hacerlo, pero cuesta encontrar la motivación profesional e informativa que la lleva a asumir esta tarea.

Está por ver si entre los titulares que dé el exalcalde hay alguna información hasta ahora desconocida, o se limitará a seguir atacando a su expareja y ofreciendo detalles innecesarios de su intimidad para engrosar su cuenta bancaria, como ha hecho en varias revistas en estos años.

A estas alturas de la película, sólo los más ingenuos pueden sorprenderse por el modo de proceder de Mediaset. No obstante, el problema ya no es que la cadena mercadee con sentimientos y emociones, sino que pretenda hacer ver que hace todo lo contrario. No olvidemos que desde marzo han abanderado la causa del feminismo y, más recientemente, también la de la salud mental. Ninguna de estas causas le ha impedido seguir dañando gratuitamente a personas como Julia Janeiro, Raquel Sánchez Silva o Isabel Pantoja.

Habrá que esperar a ver qué cuenta Julián Muñoz para poder juzgar con datos esta nueva jugada de Telecinco, pero por el momento esta 'verdad' anunciada en el título se parece demasiado a una venganza.

