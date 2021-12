El alegato antitaurino de Alba Carrillo tras conocerse su amistad especial con Canales Rivera

Este miércoles una de las noticias más comentadas en el mundo del corazón es la estrecha amistad que hay entre la modelo Alba Carrillo y el extorero José Antonio Canales Rivera, ambos conocidos en los últimos tiempos por sus trabajos como colaboradores y presentadores televisivos. A lo largo de toda la jornada el asunto se trató en Ya es mediodía, en Sálvame y luego de nuevo en Ya son las ocho, programa en el que Alba entró en una conexión en directo.

En un primer momento, Alba se tomaba todas las informaciones con mucho humor, y colaboradores como Antonio Rossi bromeaban sobre si iría a Barbate a dar de comer a la ganadería de Canales. Entonces el programa aprovechó para rescatar un tuit de Alba, publicado en el mes de marzo, en el que aseguraba que “matar toros no me parece maestría de nada”, y Sonsoles Ónega quiso saber si pensaba lo mismo ahora “que está con un torero”. “No estoy con un torero, señora, seguro que usted también tiene amigos con los que no puede hablar de políticas, casas reales o de toros”, respondía con mucha simpatía.

Entonces pidió la palabra Gloria Camila Ortega, hija del torero José Ortega Cano, que quiso rebatir las palabras de Alba. “A mí los toros me parecen un arte y la gente es poco conocedora del mundo del toro. Ha dicho que nunca ha ido, y le invito que vaya y lo conozca de verdad. Es hablar sin conocer el tema”.

Ese reproche no gustó nada a Alba Carrillo, que respondía tajante: “Yo he visto mucho los toros por televisión cuando era pequeña porque mi abuelo los ponía, y precisamente por ello lo rechazo. Y la tolerancia es admitir que a los demás también no nos puedan gustar”.

“Yo respeto que a la gente no le gusten los toros, igual que pido respeto para los que sí les gustan”, decía Gloria Camila. “Puedes saber de toros y elegir que no te gusten. No es ignorancia, es que elijo sabiendo que no me gustan”.

Miguel Ángel Nicolás, para rebajar el tono, quiso saber si Canales Rivera y Alba Carrillo habían hablado de toros, cosa que ella negó. “Para conocer a una persona también tendrás que conocer su profesión, a lo que se dedica...”, decía entonces Gloria Camila. Alba respondía que ahora mismo es colaborador de televisión y que de tele precisamente sí han hablado. “Es conocido por ser torero”, le insistía Gloria, mientras que la modelo echaba balones fuera. “Es conocido porque su tío era Paquirri, pero yo no voy hablando de los tíos de la gente con la que quede”.

Alba poco a poco se fue enfadando. “Esta encerrona ¿qué significa?”, preguntaba, asegurando que no había conectado con el programa para discutir. “No me gusta el matiz que está cogiendo esto, porque no he venido a debatir. Tengo libertad para que no me gusten los toros y quedar con quien quiera y que sea torero, y no me tenéis que llamar inculta, porque no soy inculta. Hay que conocer las cosas para opinar, igual opino porque las conozco, como de Rocío Carrasco”. “Opinas demasiado, diría yo”, le respondía Gloria Camila, y entonces Alba se quitó el pinganillo y dio por finalizada la conexión.

Sigue los temas que te interesan