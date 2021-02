¿Cualquiera puede presentar ‘Sálvame’? ¿No se considera intrusismo? Es que no lo entiendo

El pasado mes de octubre se conocía que Gloria Camila Ortega debutaría como actriz en la serie Dos vidas, una ficción diaria que actualmente se emite en La 1 de la mano de Bambú Producciones. Por esa razón, en Sálvame, hablaron con varias actrices como Marisol Ayuso,Melani Olivares, Freda Lorente, Teté Delgado, Mar Regueras y Angy Fernández, para ver qué opinaban al respecto. Y como era de esperar, muchos de los comentarios fueron negativos, ya que tachaban lo sucedido de intrusismo.

“¿Esta señorita es actriz? No ha estudiado, no es actriz... Pero ¿usted qué es lo que ha hecho en esta profesión? ¿Qué trayectoria tiene usted de trabajo? Es que no entiendo nada” decía Marisol Ayuso, veterana actriz que una década atrás ganó mucha popularidad por su papel de Eugenia la Bim Bam Bum en Aída.

“La interpretación es ejercitarse y es tener una profesionalidad. Si tú eso no lo sabes hacer, pues durarás tres telediarios. No creo que Gloria Camila me quite a mí un personaje. Primero, porque le llevo 27 años, ¿sabes?” decía por su parte Melani Olivares, y Teté Delgado hablaba de “una falta de respeto hacia los actores en general. Si la gente luego se acostumbra a ver series de mala calidad y las sigue consumiendo... Últimamente se están mezclando tanto los realities con la interpretación y con la actuación”. Mar Regueras denunció también en su intervención Sálvame que “somos muchos y muchas los que estamos sin trabajar” y que los criterios para que te cojan para un proyecto han cambiado a raíz de la llegada de las redes sociales.

Todo lo expuesto sirva para reflejar cómo en Sálvame defienden mucho el trabajo de los actores, y ven injusto que alguien que no tiene experiencia ni formación pueda tener un proyecto importante en una cadena generalista, en horario de tarde. Pero solo si hablamos de actores; si lo hacemos de presentadores, la cosa va por otros derroteros.

Este miércoles 10 de febrero, Sálvame Limón tuvo como presentador a José Antonio Canales Rivera, el torero que en los últimos tiempos se ha reinventado como personaje de la crónica social. “¿Me esperabais ver de presentador? Yo tampoco”, reconocía el sobrino de Paquirri, quien dedicó su trabajo a su tío Riverita, fallecido recientemente.

Canales estaba muy perdido en las labores de presentador. María Patiño notaba sus nervios, y apuntaba que no le salía ni la voz para hablar. “Llevo 25 minutos temblando. Las piernas las tengo que me ha dicho el director que me levante y prefiero estar sentado”, admitía Canales, que tuvo un estreno torpe y carente de ritmo.

Canales Rivera se ha estrenado como presentador de @salvameoficial 🍋: "La voz no te sale del cuerpo" https://t.co/AjJegggRIB — Telecinco (@telecincoes) February 10, 2021

Por suerte para él, y para la audiencia, el resto de compañeros les daban pinceladas sobre cómo hacer su trabajo, y en ese sentido, fue muy generoso su tocayo José Antonio León, el reportero de Sálvame, que le explicaba cómo debía darle paso y devolver la conexión.

Aunque ya sabemos que estar al frente Sálvame Limón no supone cobrar un extra (tal como denunció Kiko Matamoros), lo cierto es que Canales, como otros anteriormente, no sirve para ello. No es presentador, igual que no lo han sido otros de sus compañeros que han ocupado ese mismo lugar.

La presentación es ejercitarse y tener profesionalidad. Si Canales no ha estudiado, no es presentador. ¿Qué ha hecho Canales Rivera en dicha profesión? ¿Qué trayectoria de trabajo tiene? Es que no entiendo nada.

Que en Sálvame lo pongan a presentar es una falta de respeto a los presentadores en general. Si la gente luego se acostumbra a ver programas de mala calidad y los sigue consumiendo… Últimamente se están mezclando los realities con la presentación, y además, nos olvidamos hay muchos presentadores los que están sin trabajar.