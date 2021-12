'Pasapalabra': Quiénes son los invitados de hoy Álex Clavero, María Gómez, Ricky Merino y Ruth Lorenzo

Noticias relacionadas Atresmedia, Antena 3 y laSexta logran el triple liderazgo de audiencias en noviembre

Esta tarde en Pasapalabra Roberto Leal dará la bienvenida a cuatro nuevas celebridades como invitados. Y es que como cada tres tardes el plantel de celebridades se renueva, y así, desde hoy, veremos a Álex Clavero, María Gómez, Ricky Merino y Ruth Lorenzo.

Álex Clavero nace en Valladolid en 1981 y tiene un perfil polifacético, pues es cómico, actor y guionista. Tiene un punto de vista único, el cual ha desarrollado en televisión en Comedy Central de Paramount Comedy, Sopa de Gansos de Cuatro, El Club de la Comedia de La Sexta, Likes de Movistar + y El Hormiguero en Antena 3.

También ha frecuentado la radio en programas como Protagonistas (Punto Radio CyL) y como colaborador en Lo mejor que te puede pasar (Melodía FM). Sin embargo, su trabajo más conocido en las ondas es el del papel del FrancotiraRock del programa El Pirata y su Banda de Rock FM.

Licenciada en Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas, María Gómez empezó su carrera en la Cadena SER en A vivir que son dos días. De allí pasó a 80 y la madre en M80 Radio y también colaboró en La vida moderna. Ya en tele ha trabajado en Likes, 90 Minuti, Zapeando, Dani & Flo y fue la narradora de Bienvenidos a mi hotel.

Tras su salida de Mediaset la vimos en TVE, pues fue la presentadora de Ese programa del que usted me habla y La pr1mera pregunta. Desde el verano colabora en Zapeando.

,@RuthLorenzo no ha parado en este tiempo ni parará; es toda una ciudadana del mundo 🌎🎶 https://t.co/oounexJzML pic.twitter.com/e2E2Gx5axE — Pasapalabra (@PasapalabraA3) December 3, 2021

Ruth Lorenzo nace en Murcia en el año 1982. En 2008 participó en la quinta edición del talent show The X Factor en Reino Unido. En España Ruth Lorenzo despunta en el año 2014. Ese año se presenta a la preselección para representar a España en el Festival de Eurovisión con el tema ‘Dancing in the rain’, compuesta por ella misma. Gana el concurso y acude Eurovisión, donde queda en décimo lugar con 74 puntos.

Desde entonces ha tenido una carrera imparable. Ha publicado dos álbumes, numerosos sencillos, ha enlazado varias giras y ha tenido una actividad muy intensa en la televisión.

Ricky Merino nace en Palma de Mallorca en 1986. Para la mayoría del público Ricky Merino se dio a conocer gracias a Operación Triunfo, pues fue uno de los participantes de la edición de 2017. Con 31 años era el más veterano de la Academia.

Al año siguiente Ricky regresó a Operación Triunfo como presentador del chat que había tras las galas. Y ahí demostró que tiene mucha madera televisiva; no obstante, es licenciado en Comunicación Audiovisual y tiene un Máster en Creatividad y Guiones de Televisión.

En televisión también ha sido comentarista musical en Zapeando, ha presentado el concurso musical de Netflix ¡A cantar! y Zeppelin ha confiado en él para presentar en Channel 4 The language of love.

Sigue los temas que te interesan