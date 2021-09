Ricky Merino presentará el dating show de Zeppelin para Channel 4, 'The language of love'

Ricky Merino presentará el dating show internacional de Zeppelin 'The language of love'

Ricky Merino continúa con éxito su carrera como presentador tras su paso por Operación Triunfo en 2017. El joven mallorquín presentará junto a Davina McCall, The Language of Love, el nuevo dating show internacional del canal británico Channel 4.

Producido por Zeppelin (Banijay Iberia), 2LE Media y Motion Content Group, este nuevo pograma reunirá a un grupo de británicos y españoles quienes, en un enclave andaluz de ensueño, descubrirán si son capaces de encontrar el amor a pesar de no hablar el mismo idioma. Las ocho entregas del programa se estrenarán en 2022 en Channel 4.

Licenciado en Comunicación Audiovisual, Merino tiene un Máster en Creatividad y Guiones de Televisión. Ha complementado su formación con estudios de interpretación, canto y baile y ha participado en los musicales como Chicago, Grease y Ghost, entre otros. Tras su paso por Operación Triunfo 2017, lanzó al mercado los singles 'Miénteme', 'Es lo que hay' y 'Smalltown Boy', junto a la ganadora de Eurovisión 2014, Conchita Wurst.

En 2018 fue copresentador de El Chat de Operación Triunfo junto a Noemí Galera y comentarista musical en Zapeando. También ha dirigido y guionizado diversos cortometrajes.

De qué va The Language of Love

Un grupo de británicos tratará de buscar el amor en España, donde conocerán a sus potenciales parejas. ¿Podrá surgir la chispa a pesar de la barrera del idioma? Las recién formadas parejas se someterán a retos con los que poner a prueba su conexión al tiempo que aprenden más sobre el país del otro, su cultura y su lenguaje.

Al final, ¿estarán in love o se dirán goodbye? Estas parejas internacionales se enfrentarán a un gran dilema: romper, mantener una relación a distancia o, quizás, mudarse al país de su nuevo amor.

The Language of Love cuenta en Channel 4 con Phil Harris, Head of Entertainment and Events, y Genna Gibson, Commissioning Editor, Entertainment. Las ocho entregas, de una hora de duración cada una, están producidas por Zeppelin (Banijay Iberia), 2LE Media y Motion Content Group, con los productores ejecutivos Amparo Castellano y Salva Romero de Zeppelin (Banijay Iberia), Michael Livingstone y Tom Thostrup de 2LE Media, y Martin Oxley de Motion Content Group.

Amparo Castellano, Directora General de Zeppelin (Banijay Iberia) y productora ejecutiva de ‘The Language of Love’: “Todos sabemos lo poderosos que pueden ser el amor y la atracción, y este nuevo formato eleva al genéro del dating show al siguiente nivel, explorando verdaderamente si los solteros pueden comunicarse cuando hablan lenguas diferentes. Se trata de un entretenido concepto, desarrollado y coproducido junto a 2LE y Motion, que estamos seguros llegará con éxito a otros mercados alrededor del mundo gracias al trabajo de nuestros compañeros de Banijay”.

Phil Harris, Head of Entertainment and Events de Channel 4: “Se trata de un experimento de citas fresco y muy entretenido con el que vamos a vivir un intercambio cultural repleto de sorpresas, confusiones lingüísticas y amores de verano; todo ello conducido por la verdadera reina de los realities, Davina, y su maravilloso compañero español, Ricky”.

Tom Thostrup, cofundador de 2LE Media: “En este reality queremos que nuestros solteros internacionales disfruten del amor de verano de sus vidas y descubran si pueden superar la barrera del idioma y construir relaciones que les cambien la vida, ayudados por Davina y Ricky”.

Martin Oxley, Executive Producer de Motion Content Group: “Tras un par de años sin salir de nuestras fronteras, es posible que a muchos se nos haya olvidado cómo se pregunta en español dónde está la playa. Motion no podría estar más feliz de refrescar idiomas con Davina y Ricky, 2LE, Banijay y Channel 4 en este inteligente y divertido reality con el que vamos a pasarlo en grande”.

