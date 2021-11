El dardo de Jorge Javier a Kiko Matamoros: “A ‘Viva la vida’ vas menos y cuentas más cosas”

Durante la emisión del último programa de Sábado Deluxe se puso sobre la mesa un posible distanciamiento entre Kiko Matamoros y su novia, la influencer Marta López Álamo, ya que Kiko habría dejado de seguirla en Instagram. Un unfollow que se debía a un simple error, según explicó el colaborador, que aseguraba que todo estaba bien.

No habían pasado ni 24 horas cuando Matamoros estaba trabajando en Viva la vida, también en Telecinco, y allí el tema volvió a tratarse. Kiko dio entonces una versión diferente y reconoció que sí que había tenido una pelea con Marta, pues no le había gustado un vídeo que había compartido con sus seguidores en el cual aparecía bailando con Alejandra Rubio.

El hecho de que en el Deluxe se saltase la pregunta y que se abriese con más sinceridad en Viva la vida no ha sentado nada bien a Jorge Javier Vázquez, que estuvo a los mandos de Sábado Deluxe y que también conducía Sálvame este lunes.

“Me resulta curioso que viniendo aquí más días que a Viva la vida cuentes allí más cosas y aquí el sábado no lo contaras. Dosificas, no pones todos los huevos en la misma cesta”, le reprochó el de Badalona a su compañero.

Matamoros se escudó entonces en el programa Socialité para justificar el cambio de actitud. Apuntó que el programa presentado por María Patiño había dado una información que no era verdad, pues teorizó sobre una traición y conque Kiko descubrió algo en Instagram que no le había gustado nada. Así, él solo quería desmentir el reportaje de dicho programa. “Yo pongo los huevos donde los tengo que poner y es en el momento, me da lo mismo que sea aquí que allí“, se justificó el colaborador, que esa misma tarde terminaría teniendo una sonora pelea con Carmen Borrego precisamente por un tema relacionado con Alejandra Rubio.

