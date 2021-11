La misteriosa desaparición de Jesús Manuel Ruiz en 'Sálvame': Rocío Carrasco, el motivo tras su ausencia

Jesús Manuel Ruiz ha sido uno de los colaboradores de Sálvame que más ha cuestionado el relato de Rocío Carrasco tras el testimonio desvelado en Rocío, contar la verdad para seguir viva. El colaborador se ha enfrentado a sus compañeros y hasta a Carlota Corredera para hacer valer su controvertida posición, pero ahora eso puede haberle costado el puesto de trabajo.

El murciano lleva más de dos meses sin aparecer en el programa de Telecinco. En concreto, la última vez que formó parte del plantel de colaboradores en plató fue el martes 17 de agosto, por lo que algunos espectadores llevan unas semanas preguntándose dónde está Jesús Manuel Ruiz.

Tanto el propio aludido como la cadena han dado la callada por respuesta, alimentando aún más el misterio. Sin embargo, BLUPER ha podido conocer la realidad tras la ausencia del tertuliano, así como si sigue formando parte del equipo de colaboradores de Sálvame.

Según aseguran a este medio fuentes cercanas al programa, Jesús Manuel Ruiz tenía previsto volver a ocupar su silla el pasado 2 de septiembre. Sin embargo, esa misma mañana la dirección contactó con él para desconvocarle y, desde entonces, no ha vuelto a ser llamado.

Pese a que los cambios de última hora están a la orden del día en televisión, lo cierto es que tras la repentina y prolongada ausencia del colaborador murciano en Sálvame parece haber un motivo de peso. Y no es otro que su enfrentamiento público con varios rostros del formato por su postura sobre el caso de Rocío Carrasco.

Lo cierto es que, justo el mismo día que Jesús Manuel Ruiz fue desconvocado, Carlota Corredera estaba al frente de la emisión y protagonizó un tenso enfrentamiento con Rafa Mora. En medio del enfrentamiento público que Kiko Matamoros mantenía con el programa, el valenciano trató de defender a su amigo, pero la presentadora estalló: "Hasta aquí hemos llegado".

"Hay muchas cosas que sé y que no puedo decir. También Belén Esteban. Lo que sé es que el día que él carga en este programa, entre otras cosas y otras personas, contra mí, te aseguro que el origen de su cabreo no soy yo. Vamos a intentar no engañar más a la gente", espetó la gallega.

El colaborador se ha enfrentado a Carlota Corredera por Rocío Carrasco.

Finalmente, Carlota aprovechó para sacar el asunto de Rocío: "Y otra cosa te voy a decir, yo no soy Rocío Carrasco. Yo soy Carlota Corredera, hija de Juan Carlos y de Elisa y me represento a mí misma. Otra cosa es que en algo en lo que yo considero que no existe el debate, porque no es una cuestión de pensamiento único, es que no hay debate, no se cuestiona a una víctima", zanjó.

En aquel momento, Jesús Manuel Ruiz no dudó en censurar públicamente, a través de sus redes sociales, la actitud de Carlota, evidenciando su enfrentamiento con la presentadora y, por tanto, con la postura oficial de La Fábrica de la Tele. "¿Víctima de qué? No está condenada la otra parte", escribió el murciano en los comentarios del vídeo de la discusión entre la presentadora y Rafa Mora.

"Esto se va pareciendo cada día más a un estado bolivariano que a lo que tenemos", proseguía. "No he podido dejar el dedo en otro sitio hoy. Es imposible", sentenció en la publicación del perfil oficial de Sálvame.

BLUPER ha contactado con La Fábrica para conocer su versión sobre el motivo por el que el murciano lleva tanto tiempo sin aparecer en el programa, pero la productora ha declinado hacer comentarios al respecto.

De producirse la salida definitiva del murciano, se confirmaría la crónica de una 'muerte' anunciada, pues la posición del colaborador en el programa era cada vez más incómoda. Él mismo se enfrentó a Carlota Corredera el pasado mes de abril, cuando aseguró que "cuando hablamos de una 'víctima de maltrato' hay un estado de derecho y está archivado provisionalmente", en referencia a Rocío Carrasco.

"No está archivado, está sobreseído. No mientas", espetaba entonces la presentadora, iniciando un debate que fue subiendo cada vez más de tono. "¿Me dejar hablar o tengo que echarte del plató?", acabó advirtiendo la viguesa.

Dos meses después, el 10 de junio, Jesús Manuel evidenciaba su malestar en Sálvame después de que se especulara con su vida personal. "Me da la sensación que en el programa sobro y cada vez que vengo me sacan eso que me suda el mismo tallo", confesó bastante enfadado. "Creo que lo que quieren es que un día me vaya y no pasa nada, no me voy a ir enfadado, pero como se rozó el límite...", añadió.

A pesar de que finalmente no se ha ido por su propia cuenta, lo cierto es que la ausencia de Jesús Manuel Ruiz en Sálvame sigue sumando días y, por el momento, no parece estar previsto que vuelva.

