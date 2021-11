Kiko Matamoros abandona ‘Sálvame’ tras una pelea con Carmen Borrego por Alejandra Rubio

Carmen Borrego se está convirtiendo en uno de los mayores personajes de Sálvame de esta temporada; no hay semana en la que no de un par de grandes momentazos, y este lunes fue un buen ejemplo de ello. El programa emitió una conversación entre Carmen y Belén Esteban en uno de los descansos de la semana anterior, en los que hablaban de la nula relación entre Carmen y su hermana Terelu en la actualidad. “Si yo te enseñara lo que tengo aquí, entenderías por qué no la llamo. Tengo tres audios de ella insultándome a mí y a mi marido, tiene que pedirme perdón, no puedo llamarla, tiene que ser ella”, decía Carmen.

BOMBAZO Carmen Borrego: "Tengo tres audios de ella (Terelu) insultándome a mí y a mi marido. Y tiene que pedir perdón. Yo no puedo llamarla. Tiene que ser ella" #yoveosálvame pic.twitter.com/nJ7pRjIUaL — Rafael García López 📱💻📺 (@RafaelGarciaLAF) November 8, 2021

La escasa comunicación entre las hermanas fue el detonante también para que Carmen terminase peleándose con Kiko Matamoros hasta el punto de que él salió del plató.

Todo comenzó porque Kiko había dedicado calificativos como “envidiosa”, “mala hermana” y “mala hija” a Carmen Borrego, quien no está en su mejor momento en la relación personal con su hermana Terelu y su sobrina Alejandra Rubio. “Para ser todo eso tendría que ser una mala persona que no me lo considero”, se defendía la malagueña. “Nunca he sido una mala hermana, ni una mala hija, pero me empieza a importar bastante poco lo que diga Matamoros”, sentenciaba.

Carmen recordaba que públicamente no ha dicho nada en contra de su hermana, aunque sí que han tenido algún roce como consecuencia de la mudanza de su madre, María Teresa Campos, tras vender su casa.

Matamoros no estaba dispuesto a dejar que Carmen se fuese de rositas, y volvió a atacar, diciendo con ironía que también es él el que se inventa “el conflicto familia” o quien se ríe “de las burlas de Kiko Hernández”. “El que ha dicho que Alejandra ni va ni se le espera también…”, añadía, en referencia a la citada mudanza de María Teresa Campos. “Yo he dicho que Alejandra no va, pero al igual que no va mi hijo, porque es una mudanza a la que no tienen por qué ir. No voy de víctima para nada”, se defendía Carmen Borrego.

El punto álgido de la pelea vino cuando Kiko acusó a Carmen Borrego de criticar a su sobrina Alejandra Rubio, colaboradora de Viva la vida, poniéndola caer de un burro siempre que tiene ocasión. Y Carmen le devolvió con un arma igual de fuerte. “¡Tú has dicho cosas de Alejandra muy feas cuando era pequeña!”, le dijo a Matamoros, que se sintió muy ofendido, pues recordaba que Rubio ha estado en su casa desde que era una cría.

“No tienes vergüenza ¡Ahora sí me voy de verdad!” gritaba Matamoros, fuera de sí, insistiendo en que todo es falso. “¡Sabes que es verdad! La has criticado”, insistía la hermana de Terelu. “No tienes vergüenza ¡Ahora sí me voy de verdad! ¡Cuando tuvo un conflicto con mi hija la defendí!”, respondía Matamoros empezando a salir y pidiendo a Carmen que diga el momento exacto. “Te lo diré, pero no aquí”, le respondía Carmen, echando balones fuera y llamando mentiroso a su compañero. “Tienes complejo con tu hermana, eso es lo que te pasa ¡Qué poca vergüenza! ¡Esto sí que es jugar sucio!”, terminó criticando Kiko, mientras salía del plató, seguido por Belén Esteban.

Se ha liado entre Matamoros y Carmen Borrego #yoveosalvame pic.twitter.com/6GP0CLup8R — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) November 8, 2021

Sigue los temas que te interesan