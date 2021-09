'Love is in the air' se despide para siempre en Turquía: ¿cuándo llegará su final a España?

Avance en fotos del último capítulo y despedida final de 'Sen Cal Kapimi' ('Love is in the air') Redacción | Bluper

Love is in the air ya es historia. Justo catorce meses después de su estreno en Turquía un 8 de julio de 2020 y, con sólo un parón de dos meses de abril a junio de 2021, la comedia romántica llegó este miércoles 8 de septiembre a su final definitivo.

Lo ha hecho tras haberse convertido en un auténtico fenómeno mundial, vendiéndose sus derechos de emisión a una treintena de países, arrasando en redes sociales cada semana y alcanzando un total de 52 capítulos, algo al alcance de muy pocas comedias románticas, que no suelen alargar su emisión más allá del verano.

En España, sin embargo, aunque Mediaset España echó toda la carne en el asador para que triunfase con una estrategia nunca antes vista para una ficción turca, la serie protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin nunca fue un éxito en Telecinco.

Tanto es así que, a mediados de julio y sin previo aviso, Telecinco retiró de forma definitiva la ficción de su parrilla cuando apenas quedaban unos capítulos para el final de su primera temporada. Su último capítulo en la principal cadena de Mediaset España apenas promedió un 8,6% y 878.000 espectadores.

Fue entonces cuando el grupo decidió que la serie pasara a Divinity y allí se emitieran los últimos capítulos de la primera temporada. Una estrategia que se convirtió en un éxito ya que la ficción comenzó a cosechar cifras récord para el canal de temática femenina de Mediaset.

Pero, además, para sorpresa de sus fans, la cadena optó por no llevar a cabo un parón entre la primera y la segunda temporada, como sí hizo FOX Turquía; y desde el lunes 9 de agosto comenzó a emitir los nuevos capítulos de la segunda temporada de Sen Cal Kapimi, que se habían estrenado tan sólo dos meses antes en Turquía.

Mediaset España volvió a acertar con esta estrategia y Divinity vivió un gran mes de agosto, promediando un 2,3% de cuota de pantalla, sólo dos décimas por debajo de su rival Nova (2,5%) y logrando su mejor dato de 2021.

Unos datos que a buen seguro seguirá manteniendo en septiembre -y probablemente octubre- dado que aún le quedan por emitir horas y horas de Love is in the air. Concretamente más de 1.050 horas.

Actualmente en Mitele PLUS está subido hasta el capítulo 138, el cual se corresponde con los primeros 17 minutos del capítulo o bölüm 45. Teniendo en cuenta que los capítulos subidos a la plataforma de Mediaset duran 45 minutos y los de FOX Turquía 135 minutos, todavía quedarían por emitirse 24 capítulos más.

Pero, ojo, teniendo en cuenta que en Divinity los capítulos sólo duran 30 minutos, Mediaset aún tendría para emitir en abierto más de 35 episodios. Es decir, que Love is in the air estaría en parrilla durante siete semanas más al menos.

