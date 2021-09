José Luis Ábalos ficha por 'Todo es mentira', el programa al que acusó de intimidar a su familia

José Luis Ábalos, exministro y exsecretario de Organización del PSOE, participará como colaborador en la nueva temporada de Todo es mentira. El exdirigente socialista es el último político en sumarse al plantel de tertulianos del programa de Risto Mejide, tras conocerse este viernes que en las próximas entregas también estarán Esperanza Aguirre, Celia Villalobos y José Manuel García-Margallo, además de la actriz Anabel Alonso.

Ha sido el propio Ábalos quien ha anunciado su fichaje entrando por directo en Todo es mentira, una noticia sorprendente teniendo en cuenta el pasado de tensiones entre el político y el formato presentado por Risto Mejide. De hecho, en noviembre de 2020 el exministro acusó en directo al programa de intimidarle a él y a su familia.

El espacio de Cuatro fue especialmente crítico con su nuevo colaborador cuando, en plena crisis de inmigración ilegal en Canarias, visitó las Islas en viaje oficial y decidió alargar su estancia para quedarse con su familia en un hotel de cinco estrellas.

Todo es mentira preguntó en directo por este asunto al entonces ministro de Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que respondió visiblemente molesto: "Todo lo que afecta a la familia de uno sienta mal. Los hijos y la familia hay que respetarlo. El domingo este medio dijo que mis hijos estaban en un centro de educación concertada. No es cierto, además. Solo hay un niño que tiene 7 años y podrían haberse limitado a decir que era un centro de educación concertada y ya, no señalar el centro. Porque eso cualquiera que quiera ir a visitarlo ya sabe dónde está y eso a un niño de siete años no se le hace", espetó.

"No tensionemos más, porque algunos también nos gustaría ser libres, libres para elegir un centro escolar en Madrid donde la elección por lo público no está garantizada, libertad de poder salir a las calles y de disfrutar de la hostelería sin ser insultado, poder salir de la casa sin que nadie te insulte. Yo también quiero ser libre en mi país. Esto es una intimidación a mi familia. Y esto nos retrotrae a los peores años de la historia de este país", sentenció antes de cortar la entrevista.

Sobre este asunto ha bromeado el exministro en su llamada en directo al programa, asegurando que tiene "mucho humor" y que su relación con el programa puede ser larga y fructífera: "Ya me gustáis", ha confesado.

Otros fichajes

Además de Ábalos, el programa ha anunciado otros fichajes estrella para las nuevas entregas: Esperanza Aguirre, Celia Villalobos, José Manuel García-Margallo y Anabel Alonso se sumarán al plantel de tertulianos de Todo es mentira, que iniciará su cuarta temporada este lunes 6 de septiembre.

El espacio mantendrá a Risto Mejide al frente con Marta Flich como copresentadora. También continuarán Antonio Castelo, Miguel Lago, Montse Suárez, Veronica Fumanal, Ana Pardo de Vera, Gerad Guiu, Ángel Garrido, Pilar Rahola, Javier Gómez, Javier Chicote, Ignacio Aguado y las hermanas expertas en Historia Laura y María Lara, al frente de la sección 'Vamos a contar verdades'.

