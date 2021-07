Jesús Cintora, el único que se atreve en TVE a recordar los contratos de la pública con José Luis Moreno

Las últimas informaciones publicadas en medios sobre la trama societaria de José Luis Moreno siguen salpicando a RTVE, ya que la Corporación siguió trabajando con el empresario a pesar de que éste llevaba años apareciendo en la lista de morosos de Hacienda.

Este martes, sin ir más lejos, el administrador de Integral Mundox S.L., la productora contratada por la pública para producir la serie Aquí mando yo y punto com, aseguraba en Todo es verdad que el expresidente de la Corporación, José Antonio Sánchez, era quién negociaba con el ventrílocuo los contratos de TVE. "Estuvo cenando dos o tres veces en su casa", contó.

Sin embargo, a la hora de abordar esta trama, en los distintos programas e informativos de la cadena pública se están obviando este tipo de informaciones que cuestionan el proceder seguido durante los últimos años en la Coporación.

No ha sido así en Las cosas claras, el programa de Jesús Cintora, donde se ha recordado en más de una ocasión que "José Luis Moreno trabajó en Televisión Española". Tanto es así que este martes el soriano conectaba con el periodista de El Confidencial, José María Olmo, para contar que el empresario se llevó un contrato de RTVE de unos 7 millones de euros.

"Moreno se apoya en la productora de Santiago Segura para, a través de un testaferro, conseguir una licitación que de otra forma no podía lograr porque sus principales empresas acumulaban deudas con Hacienda en torno a 3 millones de euros y figuraba en la lista de morosos", contaba.

Asimismo, Clara Jiménez, de Maldita.es, contaba cómo el Ente público contrataba a Moreno. "Cómo tenía deudas con Hacienda, no lo podía hacer con productoras a su nombre y tenía que crear otras sociedades que no estuvieran a su nombre. Así es cómo le vendió la serie Reinas a TVE con 2017 con Crystal Forest. No fue la única. Con Riazor Producciones contrató algunas galas de Nochebuena y Nochevieja esquivando el embargo de Hacienda".

Más allá iba Manuel Rico, de Infolibre. "Hay dinero público por medio. Nos duele más porque es de todos. El contrato con la televisión pública, alguien tendrá que dar explicaciones".

En el mismo sentido se mostraba el abogado Joaquín Moeckel. "¡Qué falta de fiscalización existe! Lo público tiene que tener una serie de auditorías y controles y transparencia. Y te puedes equivocar una vez, pero este señor acudía a televisiones públicas y autonómicas y no pasaba nada".

"Ha habido connivencia con entes públicos donde ha habido personas que se han prestado a prestarle sociedades para que pudieran concursar. Es cooperador necesario quién presta su empresa y es cooperador necesario el ente público que, sabedor que le están metiendo un bacalao, traga", añadía.

Ya este miércoles Cintora abordaba, además, la noticia de la elección del expresidente de RTVE, José Antonio Sánchez, como nuevo director provisional de Telemadrid. "Reconoció en el Congreso que votaba al PP y que estaba en los papeles de Bárcenas. Hizo el ERE en Telemadrid que luego se declaró improcedente", recordó el soriano.

Por su parte, el diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, contó que denunció que Moreno debía dinero a la Hacienda y "no sólo no hizo nada sino que le dio otro programa, La Alfombra Roja Palace. Sánchez se reiteraba en darle trabajo cuando ya era un secreto a voces que estaba en los papeles de Bárcenas, en el Palma Arena, cuando todo el mundo sabía que debía dinero a Hacienda y hacía contrato con empresas pantalla. El señor Sánchez era tan buen profesional que sabiendo todo eso le seguía dando dinero".

Además, Maldita Hemeroteca también recordó que el paso de Sánchez por la presidencia de RTVE no estuvo exento de polémica. "Se le acusó de manipulación, de purgas, y el Consejo de Informativos le montó los viernes negros y dejó declaraciones cómo que era votante del PP".

"Más allá de que sea un buen o mal gestor, no se puede obviar la carga ideológica que tiene este señor. No es una figura que pueda estar en un ente público que va a representar a todos los madrileños. Tiene un currículum ideológico con vinculación ideológica", decía el periodista Miquel Lebrell.

Último mes en RTVE

Cintora se encuentra ya en sus últimos días en RTVE ya que una de las primeras medidas tomadas por el nuevo presidente de la Corporación, José Manuel Pérez Tornero, fue cancelar Las cosas claras porque "el infoshow no tiene cabida" en la radiotelevisión pública.

El directivo explicó entonces que el contrato del programa terminaba el 30 de junio y que existía la posibilidad de mantenerlo hasta los Juegos Olímpicos (23 de julio), como así se aprobó finalmente.

Sin embargo, fuentes de RTVE contaban entonces que el 30 de junio sería el último día de Cintora al frente del programa y sería sustituido con un presentador de la casa hasta finales del mes siguiente.

No ha sido finalmente así ya que la Corporación acordó que el periodista soriano esté presentando Las cosas claras hasta el 22 de julio, cuando será el último programa.

