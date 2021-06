Jesús Cintora seguirá en TVE al frente de 'Las cosas claras' hasta el comienzo de los Juegos Olímpicos

Una de las primeras medidas tomadas por el nuevo presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, fue cancelar el programa de debate de Jesús Cintora, Las cosas claras, porque "el infoshow no tiene cabida" en la radiotelevisión pública.

"Hay que distinguir entre periodismo de calidad e info-show", destacó el presidente en el Congreso, recordando que "el periodismo que debe hacer TVE es público, valioso, informar con profundidad. Todo lo que sea banalización, show y escándalo no debería estar en ninguna parte de RTVE, pero fundamentalmente en los informativos".

Entonces, Pérez Tornero explicó que el contrato del programa terminaba el 30 de junio y que existía la posibilidad de mantenerlo hasta los Juegos Olímpicos (23 de julio), como así se aprobó finalmente.

Sin embargo, fuentes de RTVE contaban entonces que el 30 de junio sería el último día de Cintora al frente del programa y sería sustituido con un presentador de la casa hasta finales del mes siguiente.

No será finalmente así. Según ha confirmado BLUPER, el periodista soriano estará presentando Las cosas claras hasta el 22 de julio, cuando será el último programa.

Según datos de Kantar, Las cosas claras ha promediado en la franja de 13:00 a 15:00 horas un 7,2% de cuota de pantalla y 522.000 espectadores, dos décimas y 117.000 espectadores menos que lo que conseguía la cadena en esa franja en la temporada 2019/2020 (7,2% y 522.000 espectadores).

El programa producido por LaCoproductora sí ha conseguido mejorar la aceptación, pasando de un 78% a un 84%, y la fidelidad, de un 21,2% a un 33,5%.

Críticas de los profesionales de RTVE

Se pondrá así a un formato que no entró con muy buen pie en la Corporación pública. Y es que muchos trabajadores de la casa, como Xabier Fortes, criticaron que se externalizara su producción pese a que la ley establece que RTVE "no podrá ceder a terceros la producción y edición de los programas informativos".

"Si el tramo de 8 a 15 horas, de contenido informativo, en TVE se ha externalizado por completo, que no sorprenda la protesta de sus profesionales, a la que me sumo. Y en absoluto cuestiono la categoría de los que lo dirigen, pero así no", tuiteó el presentador del Canal 24 Horas.

No sería la única vez que el presentador del Canal 24 horas criticara al programa de su 'compañero'. Hace tan sólo unas semanas también se pronunció abiertamente contra el tono del programa después de que una reportera del programa persiguiera a Mariano Rajoy para preguntarle cosas como "¿tiene usted idea de quién puede ser M. Rajoy, señor Rajoy?".

Entonces, el presentador Marc Sala reaccionaba en Twitter con el siguiente comentario: "Yo es que esto no lo acabo de ver en la radiotelevisión pública. Seré antiguo, no sé". A estas críticas se sumaron las de otros reconocidos profesionales de RTVE como Carlos Franganillo, presentador del Telediario 2; o Fernando Martínez, Anna Bosch y José Ramón Patterson, excorresponsales en Berlín, Londres y Bélgica, respectivamente.