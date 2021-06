El primer gran traspié en audiencias de la Eurocopa: Telecinco no logra ganar ni el día ni el prime time

Desde su debut el pasado 11 de junio, la Eurocopa 2020 ya dio síntomas de sufrir una importante pérdida de interés por parte de los aficionados, ya que el partido inaugural entre Turquía-Italia perdió 20 puntos de audiencia respecto al mismo encuentro cuatro años antes.

Esta desafección quedaba demostrada con el estreno de España en la competición el lunes 14 frente a Suecia ya que, a pesar de arrasar con un un 48,9% de cuota de pantalla y casi 8 millones de espectadores, el partido fue el peor estreno desde la Eurocopa 2008.

En lo que respecta al resto de partidos, el encuentro más seguido hasta la fecha ha sido el Francia-Alemania del pasado martes 15 de junio con un 29,5% de cuota y 4.272.000 espectadores, un dato que también estuvo por debajo de los datos de la Eurocopa 2016.

No obstante, a pesar de esta pérdida de audiencia, Telecinco había conseguido liderar en el total del día desde el comienzo de la competición. Una gesta que se rompía este lunes cuando Antena 3 conseguía liderar el día con un 15% por el 14,8% de su rival.

Pero la cosa no se quedaba ahí. La de Atresmedia también lideraba el prime time con Pasapalabra, Antena 3 Noticias 2, El Hormiguero y Mujer por delante de Telecinco con el Bélgica-Finlandia y Love is in the air.

Además, El Hormiguero se convertía en el programa más visto de la jornada logrando un 17,6% de cuota con 2.768.000 espectadores con la visita de David Bisbal y Luis Fonsi, y superando con facilidad al partido de la Eurocopa (16,1% de share y 2.318.000 espectadores).

Anne Igartiburu en ‘El Hormiguero’ se alza como lo más visto del día, por delante del fútbol

El prime time, en juego

No obstante, la victoria de Antena 3 en prime time no era novedad. De hecho, la de Atresmedia ya consiguió arrebatarle esta franja a la de Telecinco, a pesar de la Eurocopa, el viernes 11 (17,2% vs. 12,6%), el sábado 12 (11,5% vs. 11,1%), el jueves 17 (17,3% vs. 14,5%), el viernes 18 (18,6% vs. 15%) y el domingo 20 (13,3% vs. 13,2%).

A día de hoy, gracias a la competición futbolística, Telecinco promedia en prime time un 16,4% por el 15,9% de su rival, con lo que conseguiría arrebatarle esta franja después de diez meses por detrás. Hay que tener en cuenta además que aún quedan por disputarse hasta cuatro partidos de octavos de final.

En lo que respecta al total del mes, la principal cadena de Mediaset anota un 15,8% de media por el 13,5% de su rival. Hace ahora dos años, durante el Mundial de Rusia, Telecinco promediaba un 15,6% por el 11,3% de Antena 3.