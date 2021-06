Ana Rosa: "¿Que soy crítica con el Gobierno? Hombre, claro, no voy a ser crítica con los que no gobiernan"

Justo unos minutos antes de que Mediaset España celebrara este miércoles la tradicional rueda de prensa anual para hacer balance de temporada de El programa de Ana Rosa, los medios informaban de la muerte de Mila Ximénez, una de las colaboradoras estrellas de Telecinco.

Por ello, la presentadora quiso comenzar con un recuerdo para la periodista. "Es un palo tremendo para esta casa. Quiero dar el pésame a su hija, a sus hermanos, a todos los compañeros de Sálvame, que hoy estarán viviendo uno de los peores día de su vida".

Minutos después aprovechó además para aclarar que no existe ningún tipo de guerra con La Fábrica de la Tele a raíz de la emisión del documental de Rocío, contar la verdad para seguir viva. "No tengo la sensación de estar en guerra y menos con los compañeros de La Fábrica, con los que tengo una magnífica relación".

"La grandeza de esta cadena es que cada uno somos libres", añadía la presentadora. "Y para que dos se peleen, tienen que querer los dos, y yo no quiero. Ni con ellos, ni con nadie. De hecho, nunca he tenido controversia con ningún compañero de esta cadena o de otra. Admiro el trabajo que hacen en Sálvame y La Fábrica es un gran generador de contenidos e ideas nuevas".

La presentadora, que cerrará esta semana la temporada número 17 de su matinal en Telecinco, una vez más como líder, ha definido esta temporada "especialmente dura", pero con grandes éxitos en audiencia.



"Hemos vivido una situación casi de guerra y, después de cuarenta años, creo que me merezco decir lo que pienso y lo hago como lo he hecho siempre, honradamente y sin esconderme", ha dicho Quintana al ser preguntada por su línea dura con el Gobierno.



“¿Que soy crítica con el Gobierno? Hombre, claro, no voy a ser crítica con los que no gobiernan porque no gobiernan. Soy igual de crítica que lo era cuando gobernaba el Partido Popular y estaba la (trama de corrupción) Gürtel o hacíamos todos los días un desahucio y al Gobierno de entonces no le gustaba nada lo que hacíamos”, ha añadido.

"Luego me siento en una mesa plural donde cada uno hace lo mismo que hago yo", ha insistido. "Dice lo que piensa, lo que siente e intentamos que sea una mesa no de una sola opinión, sino que estén representadas todas las opiniones. Creo que eso lo hemos conseguido y eso lo agradece el espectador".

Ana Rosa Quintana junto a Paolo Vasile.

"Los datos han relajado a muchos"

Producido en colaboración con Unicorn Content y dirigido por Óscar de la Fuente, El programa de Ana Rosa ha cerrado un nuevo curso televisivo con el 19,7% de share y 691.000 espectadores, anotando su mejor cuota de pantalla de los últimos seis años. "Los datos de audiencia de este año han hecho que muchos se relajen", ha comentado al ser preguntada por la relajación que ha habido en la guerra de las mañanas.

También ha encontrado más tranquilidad en su vida personal como para volver a hacerse cargo de una productora. "Cuando dejé la otra productora (Cuarzo) estaba cansada, había cambiado el accionariado y no estaba de acuerdo con muchas de las cosas que se hacían. Así que decidí descansar", explicó.

"Pero lo que sí ha cambiado mucho en cuatro años ha sido mi vida. No es lo mismo tener unos chicos de 12 años que de 16, y a punto de cumplir 17. Entonces necesitaba estar más tiempo en casa con unos preadolescentes. Ahora es al revés, me necesitan mucho menos. Y luego ha cambiado que Xelo Montesinos (directora general de Unicorn Content) y yo llevamos 25 años juntas y no podíamos seguir separadas. Y ella puede entusiasmar con cualquier proyecto", contaba.

Por último, en cuanto a su relación con las redes sociales, Quintana reconoció que "cuando alguien conocido se pone a escribir cualquier cosa, se arma la marimonera. Y yo no tengo salud para gente que sale con un huevo y no da la cara. Por eso no escribo. Y luego también es verdad que no me fijo mucho quien escribe qué y debería fijarme más".