Quién es Dani Fernández, el cantante invitado esta tarde a ‘Pasapalabra’

Noticias relacionadas El miedo de los famosos a hacer el ridículo cuando van como invitados a ‘Pasapalabra’

El cantante Dani Fernández se colará las próximas tardes en nuestras casas. Y es que desde este miércoles participará, en calidad de invitado, en el concurso Pasapalabra, el cual presenta Roberto Leal en las tardes de Antena 3.

.@DaniFdez y su guitarra 🎸 van juntos donde haga falta. Hoy los tendremos en #Pasapalabra ¡A tope! 💪🏻 pic.twitter.com/CpxjnSkUJc — Pasapalabra (@PasapalabraA3) June 23, 2021

Dani Fernández nace en Ciudad Real en 1991. La fama le llega desde pequeño, cuando probó suerte en la tercera edición de Eurojunior, la preselección de Televisión Española para ir a Eurovisión Junior. Aquel año 2006 Dani se metió a la audiencia en el bolsillo y lo eligieron para representar a España en el concurso musical con el tema ‘Te doy mi voz’. El manchego trajo a España un cuarto puesto ante 2,8 millones de espectadores.

Para Dani, Eurovisión Junior “es un programa que da la oportunidad a muchos niños a que sueñen. A mí me dio la oportunidad de soñar, de poder ver que me podía dedicar a lo que más me gustaba hacer, que era música”.

Ya con la mayoría de edad cumplida intentó representar a España en Eurovisión con la canción ‘Ángel travieso’ en 2008, aunque no logra clasificarse para la final televisada.

En 2011 prueba suerte de nuevo en Destino Eurovisión, ahora como miembro de la boy band Auryn, junto a Álvaro Gango, Carlos Marco, David Lafuente y Blas Cantó. Se convirtieron en finalistas, aunque el público se decantó por Lucía Pérez y ‘Que me quiten lo bailao’ para Eurovisión, quedando el tema de Auryn ‘Volver’ como segunda opción.

Ahí comenzó la carrera de Dani Fernández que todos conocemos. Con Auryn se convirtió en un auténtico fenómeno musical, con grandes ventas y un público muy fiel. En el citado 2011 el grupo lanza su primer álbum y siguen juntos durante cuatro discos, hasta que se separan en 2016.

En noviembre de 2018 publicó ‘En llama’, su primer EP, y en mayo de 2019, lanzó ‘Incendios’ su primer disco en solitario. En abril de este 2021 publica ‘Clima Tropical’, el primer single de lo que será su nuevo álbum.