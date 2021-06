La plataforma fantasma de TVE acusa a 'Saber y ganar' de permitir una amenaza a la Corona en el programa

La Plataforma TVE Libre ha vuelto a cargar contra un programa de TVE por cuestiones políticas. En esta ocasión, la cuenta fantasma de Twitter ha criticado la camiseta de un concursante de Saber y Ganar cuyo estampado, supuestamente, exhibe un mensaje contra la monarquía española.

El participante en cuestión es Jaime, un funcionario del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que en su aparición de este miércoles lucía una camiseta con un dibujo en el que los peones del ajedrez acorralan al rey y a la reina con guadañas y tridentes.

Según la plataforma, que ha sido relacionada con consejeros de RTVE propuestos por el PP, esta prenda representa una amenaza para la Corona. "Programa grabado en Cataluña. En plena ofensiva de los indultos Saber y Ganar de @la2_tve permite a un concursante funcionario del @mincoturgob exhibir una camiseta amenazante contra la Corona. Exigimos q @rtve @RTVECatalunya tomen medidas ya", escriben en Twitter.

Programa grabado en Cataluña. En plena ofensiva de los indultos SABER Y GANAR d @la2_tve permite a un concursante funcionario del @mincoturgob exhibir una camiseta amenazante contra la Corona. Exigimos q @rtve @RTVECatalunya tomen medidas ya 👇 pic.twitter.com/PdnCoPuDXS — Plataforma TVE Libre (@TvPlataforma) June 16, 2021

La acusación injustificada hacia el programa ha provocado un aluvión de reacciones en la red social, entre ellas la del exconcursante Julio Álvarez, que ha salido en defensa del longevo formato presentado por Jordi Hurtado. "No se puede demostrar más paranoia en menos caracteres. Sois una muestra más de la podredumbre de esta sociedad que todo lo ve desde la política. No tenéis ni idea de lo que es Saber y Ganar ni de quién es Jaime y su afición al ajedrez. No son gigantes, son molinos", escribe indignado.

Lo cierto es que esta sólo es la última polémica que esta plataforma fantasma genera en las redes. Algunos rostros de RTVE afines al Partido Popular han apoyado en varias ocasiones a esta cuenta que ha promovido el acoso a un reportero del Telediario o ha manipulado declaraciones de Mónica López en La hora de La 1 para señalar públicamente a la presentadora.

Aunque se desconoce la estructura organizativa de esta plataforma, tal y como informaba meses atrás Público entre sus integrantes hay nombres como los de Jenaro Castro o Carmen Sastre, ambos elegidos recientemente consejeros de RTVE a propuesta del PP.

Curiosamente, entre los más de 23.000 seguidores con los que cuenta este perfil hay dirigentes del Partido Popular como Pablo Casado o Isabel Díaz Ayuso, así como varios rostros de Vox y los propios consejeros mencionados.