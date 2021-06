El necesario canto a la diversidad que supone ‘Drag Race España’ para nuestra televisión

Desde que el talent show RuPaul’s Drag Race comenzó su andadura en el año 2009, el programa ha sido elogiado por su representación de la diversidad, tanto de identidad de género como de orientación sexual.

Al principio, prácticamente dábamos por sentado que todas las participantes estaban interpretadas por hombres homosexuales, pero a poco a poco nos dimos cuenta de que no era así. Que la diversidad no conoce fronteras, y el arte drag, tampoco. En RuPaul’s Drag Race UK, en su primera temporada, Scared Kitty le contó a sus compañeras que tiene novia, y que su chica también hace drag, por ejemplo.

"Trans es lo que soy, drag es lo que hago"

En la segunda temporada del programa matriz conocimos a Sonique. No fue hasta el último capítulo, el de la reunión, cuando descubrimos que en realidad la drag es una mujer trans, que por entonces comenzaba su proceso de hormonación. Próximamente, Sonique regresará a la competición en la sexta temporada del formato All Stars, bajo el nombre de Kylie Sonique Love.

En la temporada 5, Monica Beverly Hillz fue la primera concursante que reveló, durante la competición, que se identificaba como mujer transexual. A muchos espectadores, quizá, les podía chocar que una mujer se dedicase a este tipo de espectáculos, pero Monica resolvió cualquier clase de dudas con la maravillosa frase “trans es lo que soy, drag es lo que hago”.

Temporada a temporada, las reinas han ido abriéndose más sobre cómo entienden su identidad y cómo comprenden su propio cuerpo. Peppermint, de la 9, también reveló a sus compañeras que era una mujer trans. Otras como Jigly Caliente, Carmen Carrera o Kenya Michaels no hicieron la transición hasta un tiempo después de su aventura televisiva.

La polémica tránsfoba de RuPaul

En 2018, mama Ru se vio envuelta en una polémica que la tachó de tránsfoba. A RuPaul le preguntaron en una entrevista si incluiría entre sus concursantes a mujeres transexuales que hiciesen drag, y ella respondió que “probablemente no aceptemos mujeres que hayan iniciado esa transición. Cambia por completo el concepto de lo que estamos haciendo”. A su juicio, “el drag pierde su esencia peligrosa e irónica si no son hombres quienes lo practican, porque en su esencia es una declaración social y un gran ‘jódete’ a la cultura de dominación masculina. Así que, para los hombres que lo practican resulta rompedor, porque es un verdadero rechazo a la masculinidad”.

Sin embargo, RuPaul supo rectificar, y permitió más tarde a mujeres transexuales que hacen drag como Gia Gunn, o la citada Sonique, regresar al concurso. En la temporada 13, incluso, hemos conocido a Gotmik, un chico transexual que hace drag, y que defiende que los hombres como él pueden ser femeninos si les viene en gana.

También hay que destacar que, desde el inicio del programa, la propia RuPaul utilizaba chascarrillos tintados de disidencia sexual. Así, llamaba a las concursantes 'lady boys', o mandaba un mensaje inicial bajo el lema 'you got a she-mail', haciendo un luego de palabra con 'she-male', un término utilizado por la industria pornográfica para hablar de las mujeres transexuales. Sin olvidarnos del eslogan de “may the best toman win”, “que gane la mejor mujer”, que decía mama Ru antes de cada desfile.

Temporada a temporada, los seguidores del formato comenzaron a debatir sobre estas y otras frases. Parecía que esa reapropiación defensiva de los insultos no era la más correcta, pues tenía tintes de transfobia. RuPaul tomó nota y los fue eliminando poco a poco. De ahí que actualmente, antes de la pasarela, se diga “que gane la mejor drag queen”.

arantxa-castilla-la-mancha-concursante-de-drag-race-espana-2021

Cuatro reinas no binarias en ‘Drag Race España’

El primer día de Drag Race España surgió de forma natural una conversación sobre identidad de género. Y hasta cuatro reinas (Inti, Hugáceo Crujiente, The Macarena y Arancha Castilla-La Mancha) se identificaron como no binarias, esto es, que no se consideran que encajen en la etiqueta de hombre ni de mujer.

En el segundo capítulo se hizo una pasarela dedicada a La Veneno, icónica transexual española, y eso supuso una ruptura para Inti, quien ya explicó en su presentación que es una persona trans no binaria. “Me está costando aceptar mi imagen y mi cuerpo. A veces, no me veo en el espejo y es muy raro. Es una disforia constante. Me da mucha disforia tener estos dos pechos y estar en esta situación”, explicó la participante.

“A alguien que se sienta como yo, le diría que tenga mucha paciencia, que se mire mucho al espejo”, aconsejaba Inti, mirando a cámara, y querido que su experiencia valga a otras personas en su situación. “Y que no intente buscar nada malo, porque para ser trans no necesitas hormonas ni ningún papel de un psiquiatra que te diga que eres una persona trans, no necesitas nada”.

Inti quiso abrirse más sobre este mismo tema en las redes sociales después de la emisión del capítulo. “Conecto con La Veneno en muchas cosas, y una de ella es que hay que probarlo todo en la vida. Porque nunca se sabe qué va a ser lo que va a ser lo que te haga ser tú mismo en esta realidad física. No solo somos una cosa en la vida. Mi género ha sido algo que estado explorando toda mi vida. Y espero que si alguien se ha sentido alguna vez así puedan mirarse a sí mismx y apreciar cada esquina de su cuerpo y alma”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de INTI (@i_am_inti)

Arancha Castilla-La Mancha, otra de las reinas no binarias, también se abrió sobre sus vivencias en las redes sociales. La extremeña reconoció que incluso hoy sigue “teniendo pensamientos intrusivos en cuanto a mi identidad de género y mi cuerpo”, añadiendo lo difícil que es tener esos dilemas mientras una cámara te graba. Ese homenaje a La Veneno le hizo “remover muchas cosas dentro de mí”, pero que no logró sentirse cómoda consigo misma. Además, reivindicó que hace falta una representación de las personas trans no binarias en nuestro país.

En ediciones internacionales varias han sido las reinas que, durante el concurso, se han identificado como personas no binarias. Bimini Bon Boulash y Ginny Lemon en Reino Unido, por ejemplo. “No binario es un buen término para esas personas que se sienten queer, neutrales al género, o para cualquiera que esté bajo ese paraguas”, explicó Bimini hace unos meses, durante un evento publicitario. “La expresión de género es tan creativa y libre aquí que no supone un problema real”, añadió.

Kelly Mantle, la reina de género fluido que hizo historia en los Óscars

Gigi Goode, de la temporada 12, interpretó a un robot durante la prueba del Snatch Game. Ese mismo día explicó que “siempre me he movido entre hombre y mujer durante toda mi vida”, por lo que podríamos decir que es de género fluido. “Creo que realmente siempre tengo cierto sentido de lo femenino y lo masculino, incluso cuando no soy drag”.

Muchas más reinas se han definido como personas de género fluido a lo largo de los años. Una de ellas, Kelly Mantle, la primera expulsada de la temporada 7, hizo historia al ser inscrita como mejor actor y mejor actriz en los Óscar por su papel en la película Confessions of a Womenizer.

Raja e Ilonia Verley, personas de dos espíritus

La ganadora de la tercera edición, Raja, es una de las drags más icónicas del programa. Dos años después de ganar su corona frente a Manila Luzon, Raja, que es de origen indonesio, explicó a través de sus redes sociales que se identifica como una persona de dos espíritus.

El concepto de dos espíritus tiene sus raíces en pueblos amerindios de América del Norte, y habla de las personas que tienen conductas tanto masculinas como femeninas.

Ilona Verley, de Canada's Drag Race, también afirmó ser una persona de dos espíritus durante su competición, y defendió sus raíces indígenas. “Parte de ser de dos espíritus para mí es comprender que tengo que aceptar estas partes masculinas y femeninas de mí y que tal vez, para mí, mi felicidad no es elegir un extremo del espectro” asegura Verley.