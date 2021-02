En qué orden ver las temporadas de 'RuPaul's Drag Race' y 'RDR All Stars'

El programa Drag Race España, que se verá próximamente en la plataforma ATRESPlayer PREMIUM, genera conversación a diario en las redes sociales. Cuál será su cásting, quiénes formarán su jurado o qué pruebas veremos en el mismo. De momento, lo único que se sabe oficialmente es que la drag polifacética Supremme de Luxe será la presentadora, y por tanto, la homóloga de RuPaul Charles en nuestro país.

Quien no haya visto nunca RuPaul’s Drag Race está aún a tiempo de empaparse del formato matriz, de Estados Unidos, para saborear con más gusto su versión made in Spain, si bien puede ser difícil seguir el orden dado que tiene varios programas derivados. Así, por un lado, están las réplicas internacionales en países como Tailandia, Reino Unido, Canadá y Holanda. Por otro, las ediciones llamadas RuPaul’s Drag Race All Stars, con antiguas concursantes, de momento, solo de Estados Unidos.

De esta forma, el orden correcto para ver las temporadas sería de la 1 a la 4 de RuPaul’s Drag Race, y a continuación, el primer All Stars. Luego habría un segundo bloque con las temporadas 5, 6, 7 y 8, a la que seguiría el All Stars 2, para muchos, una de las mejores ediciones de todo el formato.

A continuación, lo propio es ver la temporada 9 y el All Stars 3, la temporada 10 y el All Stars 4, la temporada 11 y 12 y después el All Stars 5, para rematar con la 13, que está todavía en emisión.

La primera temporada de Drag Race UK se emitió justo antes de la temporada 11, y la segunda está ahora mismo en emisión. Las temporadas de Drag Race Canada y Drag Race Holland se emitieron tras el All Stars 5. Las dos temporadas de Tailandia se vieron en los mismos años que las etapas 10 y 11 del programa matriz.

Existen además dos programas especiales de Navidad, si bien ahí más que de competición las reinas participan para exhibirse.

¿Es importante ver ‘RuPaul’s Drag Race en orden?

Realmente no es esencial ver RuPaul’s Drag Race en un orden determinado, pues cada temporada es independiente. Sin embargo, alrededor del talent show se ha creado cierta mitología que reivindica ciertos momentos (y concursantes).

Así, hemos visto reinas que imitan a compañeras de temporadas anteriores, retos inspirados en grandes creaciones de sus participantes o incluso pruebas de hacer playback de diálogos célebres.

Además, es frecuente que antiguas ganadoras participen en las siguientes temporadas como invitadas, lo que se podría convertir en un 'spoiler' de no seguir el orden adecuado.

¿Dónde ver RuPaul’s Drag Race?

En España, RuPaul’s Drag Race se puede ver de manera legal en el catálogo de Netflix bajo el título RuPaul, reinas del drag, así como algunas de sus temporadas All Stars. La plataforma anuncia el formato como “una serie original de Netflix”. Esta etiqueta la suele poner Netflix después de comprar los derechos internacionales de una producción, algo que ya ha pasado con The Good Place, The Sinner, Crashing, Scream, Orphan Black o, en el caso español, con series como Tiempos de guerra.

Además, todas las temporadas de Estados Unidos, Canadá, Holanda y Reino Unido están disponibles en la plataforma Wow Present Plus, que pertenece a la productora del programa.